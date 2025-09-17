Apertura de mercados (17.06.2024)
Las operaciones del viernes en Wall Street terminaron con un sentimiento mixto. El Nasdaq fue el único índice de referencia que registró...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Wall Street ha caído mínimamente hoy en su mayor parte. El S&P 500 cae un 0,12%, el Dow Jones cae un 0,3%, mientras que el Nasdaq...
Los futuros del oro suben hoy casi un 1,3%, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron al 4,21%, el nivel...
La postura agresiva de la Reserva Federal sorprendió al mercado, provocando ganancias en el mercado del dólar estadounidense en la segunda...
Las criptomonedas están extendiendo las caídas al final de la semana, lo que tiene que ver con la fortaleza del dólar estadounidense...
Apple ha destronado a Microsoft como la empresa más valiosa del mundo, recuperando un título que ostentaba desde hace tiempo. Este cambio...
Wall Street pierde al inicio de la sesión de hoy. Dow Jones y S&P 500 están cayendo un 0,7% y un 0,35% respectivamente,...
Hoy, los datos macroeconómicos de EE.UU. fueron mixtos. Tanto los precios de importación como los de exportación cayeron, pero las...
Los sentimientos de la Universidad de Michigan llegaron a 65,6 frente a los 72 esperados y el 69,1 anterior. Expectativas: 67,6 vs 72 exp. y 68,8...
La reunión del Banco de Japón fue un gran evento de la sesión de Asia y el Pacífico de hoy. El banco central japonés...
El Yen Japones sufre fuertes correcciones tras la decisión de política monetaria del Banco Central de Japón de mantener el ritmo de...
Wall Street abre a la baja, con el S&P 500 y el Nasdaq cayendo durante la apertura dela sesión tras las fuertes alzas provocadas por el dato...
Precios de importación de EE.UU.: -0,4% frente al -0,1% previsto y 0,9% anteriormente Precios de exportación de EE.UU.: -0,6% frente...
El DAX continúa cayendo y registra su peor semana este año Se espera que la Eurocopa 2024 aporte más de mil millones de euros...
Los responsables de la formulación de políticas del BCE, Mario Centeno, Mārtiņš Kazāks y Bostjan Vasle, apuntan a un enfoque de la...
Los índices bursátiles del Viejo Continente están pasando apuros esta semana. El aumento de la incertidumbre política provocado...
Adobe (ADBE.US) informó de unos resultados del segundo trimestre para 2024 que superaron las expectativas de Wall Street, lo que hizo que sus acciones...
Los índices europeos se preparan para una mayor apertura Datos de la Universidad de Michigan de junio Discursos de los miembros del BCE y...
El informe de inflación del IPC sueco de mayo se publicó hoy a las 8:00 am y resultó ser una sorpresa agresiva. La inflación...
Los índices de Wall Street cotizaron ayer de forma mixta: el S&P 500 subió un 0,23%, el Nasdaq sumó un 0,33%, el Dow Jones cayó...
