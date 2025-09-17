Leer más

Análisis de mercado

⏬El Nasdaq 100 cae un 1% durante la conferencia de prensa de la Fed

17 de septiembre de 2025

Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...

La Fed recorta las tasas de interés en 25 pb, en línea con lo previsto; el EUR/USD registra un alza 💵📌

17 de septiembre de 2025

Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...

📉Hoy se espera el primer recorte de tipos del año

17 de septiembre de 2025

A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...

