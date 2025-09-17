Resumen diario: el informe moderado del IPP de EE. UU. no continua las alzas en Wall Street 📉
Los índices americanos están hoy ligeramente en retroceso, luchando por superar los niveles de cierre de ayer. El S&P 500 ha subido...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Bitfarms sube más del 13,00% a pesar del sentimiento negativo en el mercado de criptomonedas en general y las caídas en la mayoría...
Boeing cae hoy otro 1,00% tras nuevos informes sobre problemas de seguridad y calidad de los aviones. La compañía está investigando...
03:30 p.m. BST, Estados Unidos - Datos de la EIA: Almacenamiento de gas natural: 74 mil millones reales; pronóstico 75 mil millones; anterior...
Los índices abren ligeramente al alza El dólar se recupera ligeramente de las pérdidas Los rendimientos de los bonos estadounidenses...
La principal bolsa de Rusia, MOEX, ha anunciado la suspensión del comercio de dólares y euros a partir del 13 de junio de 2024. Esta decisión...
El informe del IPC de EE.UU. y el anuncio de política del FOMC se robaron el show ayer. Los datos del IPC inferiores a lo esperado desencadenaron...
En abril de 2024, la actividad industrial en Brasil mostró un panorama mixto: Disminución del 0.5% en la actividad industrial a tasa...
Wall Street alcanza nuevos máximos históricos impulsado por menores presiones inflacionarias y expectativas de recortes de tipos, mientras...
Los futuros del Nasdaq100 (US100) suben casi un 0,15% hoy y ayer, después de que la sesión estadounidense ganara bastante, acelerándose...
Los futuros en EE. UU. cotizan a la baja, luego de que el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaran niveles récord tras la publicación de datos...
Los precios del cacao amplían su último repunte y suman otro 3%. El cacao regresa por encima de los 10.000 dólares por tonelada métrica...
Las solicitudes de desempleo en EE.UU. fueron mayores de lo esperado: 242.000 frente a las 229.000 esperadas.
Apple celebró la conferencia de desarrolladores el lunes La reacción del mercado fue mixta al principio, pero las acciones subieron...
Las subidas de ayer se borraron casi por completo Los aranceles China-UE sobre los coches eléctricos van en aumento Las acciones de Lufthansa...
Las acciones de uno de los mayores fabricantes de chips de Estados Unidos, Broadcom (AVGO.US), subieron casi un 15% ayer, tras el cierre de la sesión,...
El dato revisado del IPC en España para el mes de mayo ha sido del 3,6%, en línea con las expectativas.
El IPP suizo (mayo) interanual fue del -1,8% frente al -1,8% en abril. La lectura mensual fue del -0,3% frente al 0,6% anterior.
A pesar de las perspectivas de inflación más cautelosas de la Reserva Federal y las proyecciones de inflación más altas,...
La Fed dejó los tipos de interés sin cambios en el rango del 5,25-5,50%, en línea con las expectativas del mercado. Se repite la...
