ÚLTIMA HORA: El gráfico de puntos del FOMC muestra un recorte de tipos este año
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal anunció su decisión de política monetaria hoy a las 7:00...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
El inicio de la sesión en Wall Street fue muy exitoso. Los datos más bajos del IPC de EE. UU. impulsaron los mercados bursátiles y...
La sesión de hoy traerá más volatilidad entre una variedad de activos correlacionados directa e indirectamente con la política...
El petróleo ha estado cotizando al alza durante la mañana y las primeras horas de la tarde, subiendo hasta un 1,5% en un momento dado. Sin...
La propagación de enfermedades en los cultivos de cacao en África Occidental está generando una crisis en el mercado global, un fenómeno...
El gran día de la semana ya está aquí. Si bien hoy ya se ofreció a los inversores el informe del IPC de EE. UU. correspondiente...
Los comerciantes del mercado de cereales están esperando hoy estimaciones de la oferta y la demanda mundial de productos agrícolas, según...
El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. hoy a las...
La lectura de inflación del IPC altera las posibilidades de movimientos de los tipos de interés en los próximos meses. La inflación...
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy al alza tras la publicación moderada de los datos del IPC de EE.UU. correspondientes...
Los índices estadounidenses abren al alza, con el Nasdaq 100 y el S&P 500 al alza, mientras el Dow Jones retrocede. El sector tecnológico...
IPC general (Mayo) : 3,3% interanual vs 3,4% que se esperaba. El dato previo era también 3,4%.
Oracle cotiza un +8,40% más hasta los 130,40 dólares por acción en el premarket tras la publicación de los resultados del cuarto...
DAX presenta subidas antes de los datos de inflación de EE.UU. Los sólidos resultados de Oracle pueden dar un sentimiento positivo a...
El EUR/USD rebota desde soporte antes de la lectura del IPC de EE.UU. programada para las 14:30 El mercado laboral sigue siendo fuerte, pero...
Los futuros de los índices europeos cotizan al alza hoy, recuperándose de las caídas de ayer. Todo ello a pesar de una sesión...
Las lecturas finales de inflación del IPC y del IAPC de mayo de Alemania estuvieron en línea con las lecturas anteriores tanto en términos...
Los índices estadounidenses cerraron la sesión de ayer mayoritariamente al alza; El Nasdaq 100 subió un 0,7%, mientras que el S&P...
Los índices de Wall Street se consolidan en los niveles más altos a la espera del informe del IPC de mañana y la decisión...
La Perspectiva Energética a Corto Plazo de junio de 2024 de la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. presenta...
