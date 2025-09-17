Resumen diario: la renta variable reduce las caídas, Apple sube un 6,50% 📣
Los índices de Wall Street se consolidan en los niveles más altos a la espera del informe del IPC de mañana y la decisión...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
La Perspectiva Energética a Corto Plazo de junio de 2024 de la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU. presenta...
El fortalecimiento del dólar y los rendimientos están ejerciendo presión sobre Bitcoin, antes de los datos estadounidenses de mañana:...
El trigo se está recuperando hoy de niveles de 606 dólares por bushel a cerca de 630 dólares después de una liquidación...
Apple Inc (AAPL.US) ha dado un paso significativo hacia la integración de la inteligencia artificial en sus dispositivos, marcando el inicio de...
Producción de Cobre en Chile: Codelco y Otras Mineras En abril de 2024, la producción de cobre en Chile experimentó una caída...
En abril de 2024, la actividad industrial en México mostró una disminución del 0.5 % a tasa mensual con cifras desestacionalizadas,...
El día anterior a la decisión de la FED y del informe del IPC, se nota el nerviosismo en los mercados. Los inversores están eligiendo...
La tasa de inflación anual en Brasil experimentó un aumento significativo en mayo de 2024, alcanzando el 3,93%. Este incremento supera tanto...
Wallstreet cotizando con caídas, uniéndose a las caídas de Europa y Asia. Los rendimientos de los bonos permiten que el dólar...
Los futuros de Estados Unidos muestran una tendencia a la baja debido a la volatilidad en Europa, después de que el presidente francés...
Los metales preciosos están sufriendo un golpe hoy: el oro cae un 0,3%, la plata y el paladio caen un 2% y el platino cae un 1,2%. La medida es...
14:30 - Canada - Permisos de construcción del mes de abril Actual : 20,5% intermensual. Previsión del 4,9%. Dato previo...
Las acciones de los principales operadores mundiales de portacontenedores como Hapag Lloyd (HLAG.DE), ZIM (ZIM.US) y Maersk (MAERSKA.DK) están bajo...
Los índices bursátiles europeos cotizan bajo presión un día más. Si bien los índices lograron recuperar gran...
Hoy, los contratos de gas natural suben un 3% impulsados por el cambio del clima en los Estados Unidos, con previsiones de una mayor demanda de aire...
El bitcoin se deja un 3% en el día de hoy, marcando su mayor caída desde el 10 de mayo. Este descenso también puede estar relacionado...
Petróleo El petróleo ya se está recuperando casi un 3% esta semana y más del 6% desde el mínimo local de la semana...
Ayer se produjo una mayor volatilidad en el mercado europeo debido a los resultados electorales. Hoy, al inicio de la sesión, asistimos a una ligera...
Los futuros de índices europeos apuntan a una apertura al alza de los principales parqués bursátiles europeos, tras la liquidación...
