EE. UU. impone aranceles al cobre, pero deja fuera al cobre chileno refinado
El 30 de julio de 2025, el presidente Donald Trump anunció la imposición de aranceles del 50 % a productos de cobre semielaborado, excluyendo...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
La sesión del jueves en los mercados europeos generó una percepción mixta de los inversores, a pesar de que la percepción en...
Los últimos datos publicados por la Oficina Federal de Estadística confirman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Alemania...
La Casa Blanca publicó ayer una hoja de ruta de 160 páginas para las criptomonedas, la propuesta más completa hasta la fecha para...
El Banco de Japón votó unánimemente para mantener el tipo de interés a corto plazo en 0,5% y elevó sus pronósticos...
Hoy conoceremos el informe del PCE de Estados Unidos, el indicador de inflación preferido por la Fed. Adicionalmente se publicarán los datos...
La conferencia de prensa de la Jerome Powell tras comunicar su decisión sobre los tipos de interés generó volatilidad en los índices...
Resultados Q2 2025 de Meta: ingresos récord y crecimiento impulsado por IA En los resultados Q2 2025 de Meta, la empresa superó ampliamente...
Microsoft Corporation presentó resultados sobresalientes para el cuarto trimestre fiscal de 2025 (segundo trimestre calendario), superando ampliamente...
El par EUR/USD se desplomó a su nivel más bajo desde el 11 de junio, alcanzando la media móvil exponencial de 100 días por...
La conferencia con el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, acaba de comenzar. A continuación se resumen los comentarios más relevantes...
Como se esperaba, la Fed mantuvo las tasas de interés sin cambios en el 4.5%. El EUR/USD registró una leve apreciación tras la decisión,...
Los precios del gas caen cerca del 4% hoy y se aproximan al nivel de 3 USD/MMBTU, a pesar de estar en plena temporada de refrigeración, periodo...
Microsoft, junto con Meta Platforms, se unirá hoy al grupo de empresas denominado "Siete Magníficas", publicando sus últimos...
Los inventarios de petróleo en EE. UU. aumentaron en 7.7 millones de barriles, frente a una expectativa de caída de 2.6 millones y una disminución...
Canadá – Decisión de tasa de interés del Banco de Canadá (diciembre): Dato actual: 2.75% Pronóstico:...
El inicio de la sesión de hoy en Wall Street está marcado por un optimismo moderado, con los inversores centrados en la publicación...
