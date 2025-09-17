ÚLTIMA HORA: La libra esterlina cae tras los datos de empleo del Reino Unido
El informe de empleo del Reino Unido correspondiente a abril, así como los datos mensuales de variación del empleo de mayo, se acaban de...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer al alza, tras recuperarse de las pérdidas del inicio de la sesión. El...
¿Se volverá la Reserva Federal aún más agresiva? Previo a la decisión de la Reserva Federal (Fed), se publicará...
Los índices de Wall Street iniciaron las operaciones de hoy ligeramente a la baja, pero desde entonces se han recuperado de las caídas....
Nvidia (NVDA.US) cotiza hoy con un alza de más del 1%, aunque la apertura fue ligeramente negativa. Se produjo una división de acciones de...
El Brent ha estado subiendo claramente desde principios de esta semana, continuando el repunte que se produjo después de la liquidación de...
Bitcoin abre los nuevos casi $ 70,000, pero hasta ahora las entradas significativas en los ETF no lograron empujar el precio cerca del ATH. La volatilidad...
Los resultados de las elecciones al Parlamento Europeo sorprendieron a muchos, especialmente los muy buenos resultados de los partidos de extrema derecha...
El índice Nikkei 225 (JAP225) de Japón ganó casi un 1,00% en la primera parte del día de hoy hasta alrededor de 39.000 puntos...
El euro es la moneda del G10 con peor desempeño en el día de hoy, con el EURUSD cayendo al nivel más bajo en un mes. El principal...
Las bolsas comienzan planas mientras esperamos la publicación del IPC en EEUU y la decisión de tipos de interés este día miércoles....
Los índices de Wall Street cotizan a la baja, tras contagiarse de los malos resultados en Europa hoy. Sin embargo, la escala del movimiento en Wall...
Los futuros en EE. UU. cotizan a la baja tras registrar pérdidas leves el viernes para los principales índices en una sesión interrumpida....
Las elecciones al Parlamento Europeo trajeron mucha incertidumbre al mercado alemán. Un resultado sorprendentemente alto lo obtuvo el partido de...
10:30 - Euro Zona - Confianza de los inversores de Sentix para junio : Actual : 0,3. Previsión de -1,5. Dato previo de -3,6. El...
Hoy no hay previstos eventos significativos que puedan impactar notablemente en los mercados financieros globales. Sin embargo, en los próximos...
Los mercados de China y Australia permanecen cerrados por el festivo de hoy. Mientras tanto, otros índices de la región...
Los índices de Wall Street iniciaron la sesión de efectivo de hoy a la baja en respuesta a un informe agresivo sobre las NFP de mayo....
La fortaleza del dólar estadounidense y la anterior debilidad del oro, ligada a la falta de compras de oro para reservas por parte del Banco Popular...
El BCE y el Banco de Canadá aplicaron recortes de tipos esta semana y lanzaron ciclos de flexibilización. La próxima semana la atención...
