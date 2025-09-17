¿El informe NFP cambiará la opinión de la Fed?
El informe sobre el mercado laboral estadounidense publicado hoy ha cambiado por completo las perspectivas del mercado. Los datos de esta semana fueron...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
A las 20:00 la Reserva Federal anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. Durante semanas, el mercado ha estado alineado con un recorte de 25 puntos básicos, el primero desde la última reducción del 4,75% al 4,5% en diciembre de 2024. La especulación...
Si bien la mayoría de las materias primas cotizan hoy bajo presión en medio del fortalecimiento del USD posterior a las NFP, hay una materia...
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile registró una variación mensual del 0,3% en mayo de 2024, situando la inflación...
📈Mercado cotiza con caidas tras los datos de Nominas no agricolas (NFP) 📊 Metales prolongan sus caidas | Escucha el Audio de Mercados Aquí | ⚠️...
Wall Street abre a la baja tras datos optimistas sobre las NFP El informe de empleo de EE. UU. mostró un crecimiento del empleo y de los salarios...
Los futuros estadounidenses abrieron a la baja después de la publicación de los datos de empleo no agrícola (NFP), que superaron las...
El oro se deja hoy un 2%, alcanzando en un momento su nivel más bajo desde el 9 de mayo. La caída fue provocada inicialmente por la publicación...
Las acciones de GameStop (GME.US) han caído casi un 20% antes de la apertura del mercado estadounidense, ya que un informe agresivo de las NFP presionó...
Las Nóminas Privadas No Agrícolas miden el cambio en el número de personas empleadas en el último mes en el sub-sector privado...
Tasa de desempleo canadiense: 6,2% frente al 6,2% previsto. y 6,1% anteriormente Cambio en la tasa de desempleo: 26,7k frente a 22,5k exp. y 90,4k anteriormente El...
El DAX se adelanta al informe NFP Morgan Stanley recorta la recomendación sobre LEG Immobilien (LEG.DE) y Vonovia (VNA.DE) PNE (PNE3.DE)...
Nagel: Destacó la mejora gradual del consumo privado y las exportaciones, con un fuerte crecimiento salarial y una persistente inflación...
Los futuros del trigo en la Bolsa de Comercio de Chicago están bajando más del 2% hoy, después de la liquidación de ayer, porque...
A las 14:30 p.m, conoceremos el informe clave de las NFP, que describe el estado del mercado laboral estadounidense en mayo. Los analistas estiman...
Según los datos publicados hoy, la cantidad de oro en poder del Banco Popular de China en mayo se mantuvo sin cambios en 72,80 millones de onzas...
El PIB del primer trimestre de la eurozona estuvo en línea con las expectativas de 0,4% interanual frente al 0,4% de la primera lectura y el 0,4%...
El calendario macroeconómico de hoy incluye varias publicaciones importantes que podrían impactar los mercados financieros globales. Los...
08:00 - Alemania - Balance comercial del mes de abril : Importaciones alemanas: 2,0% intermensual real. Previsión de...
Los índices de Asia y el Pacífico están viviendo una sesión mixta. Los índices chinos suben entre un 0,85% y un...
Rendimiento Destacado y Split de Acciones Aumento de 138% en 2024: Las acciones de NVIDIA han aumentado un 138% en 2024, superando significativamente...
