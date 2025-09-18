ÚLTIMA HORA: Los pedidos de fábrica de Alemania son inferiores a lo esperado 📌
08:00 - Alemania - Pedidos de fábrica durante el mes de abril: Pedidos de fábrica alemanes: Dato real de -0,2% intermensual. Previsión de...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
El acontecimiento clave del día es la decisión sobre tipos de interés del BCE. El consenso del mercado apunta a un recorte de 25 puntos...
Los índices estadounidenses terminaron la sesión de ayer con subidas. Tanto el SP500 como el Nasdaq cerraron en nuevos máximos...
Los índices europeos terminaron la jornada de hoy al alza. El DAX alemán subio un 0,89% intradía, el CAC40 francés añadió...
Brasil Contracción en la Producción Industrial En abril de 2024, la producción industrial de Brasil se contrajo un 0,5% respecto...
Wall Street abre al alza Los sólidos datos del ISM frenan algunas subidas Los rendimientos de los bonos cotizan a la baja El dólar...
EE.UU., variación de los inventarios de petróleo: ahora: 1,23 millones. Previsto: -1,9 millones de barriles frente a -4,16 millones anteriormente Variación...
16:00 PM, Estados Unidos - Datos ISM de mayo: PMI no manufacturero ISM: real 53,8; pronóstico 51,0; anterior 49,4; Nuevos pedidos del sector...
El Banco de Canadá anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 15:45 pm. Se esperaba que el banco realizara...
El par de divisas más grande del mundo, el eurodólar, cotiza hoy casi un 0,1% menos. Los inversores conocieron las lecturas del PMI compuesto...
Hoy todos los inversionistas a la espera de los datos de actividad empresarial, luego de una caída contundente de los informes de ADP ¿Sera...
Los futuros estadounidenses iniciaron la jornada al alza tras una sesión con un claro sesgo alcista, impulsados por los datos JOLT, pero posteriormente...
Ayer, 10 ETF de Bitcoin de EE. UU. registraron entradas netas récord de 886,8 millones de dólares, lo que ayudó a que la criptomoneda...
Informe ADP de EE. UU., el cambio de empleo (mayo) fue de 152.000 frente a los 175.000 esperados. y 192k anteriormente. El dólar estadounidense...
Los mercados europeos están de buen humor al inicio de la segunda mitad de la jornada del miércoles Los datos de ADP, las decisiones...
El USDCAD cotiza estable antes de dos eventos macroeconómicos clave programados para hoy: la publicación del informe de ADP a las 14:15 y...
El IPP interanual de la eurozona de abril fue del -5,7% frente al -5,3% previsto y -7,8% de dato previo. La lectura mensual fue del -1% frente a la...
Las lecturas finales del PMI del Reino Unido fueron superiores a las esperadas, con el índice compuesto en 53 frente a 52,8 esperado. y 52,8 anteriormente El...
El PMI de servicios de la eurozona se situó en 53,2 frente al 53,3 esperado y el 53,3 de dato previo. El PMI de servicios de Alemania...
Hoy los inversores recibirán una serie de datos importantes de la zona euro, que se abrirán con publicaciones de la industria francesa, donde...
