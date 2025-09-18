Apertura de mercados (05.06.2024)
Tras una sesión mixta ayer en Wall Street, los futuros de índices estadounidenses y europeos cotizan hoy ligeramente al alza. Los US100,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
Tras una sesión mixta ayer en Wall Street, los futuros de índices estadounidenses y europeos cotizan hoy ligeramente al alza. Los US100,...
El sentimiento en el mercado de valores estadounidense mejora ligeramente en las últimas horas de negociación. El S&P 500 y el Nasdaq100...
La principal empresa estadounidense de enriquecimiento de uranio, Centrus Energy (LEU.US), cae hoy casi un 5% mientras Wall Street vende hoy acciones relacionadas...
El Gas Natural borra gran parte del rebote de ayer y vuelve a caer por debajo del promedio de 14 períodos, aunque se produciría una señal...
A pesar de los débiles sentimientos en el mercado de valores de EE. UU. y la caída tanto de la plata como del oro, hoy podemos ver un fortalecimiento...
Los futuros de plata se cotizan hoy con una importante liquidación de casi el 4% y, junto con la liquidación en el mercado de metales, también...
El mercado de valores no disfruta hoy de un petróleo más barato y el impulso bajista continúa prevaleciendo en los principales índices...
Informe de empleo JOLTS de Estados Unidos Ofertas de trabajo: 8,05 millones frente a 8,35 millones esperados y 8,48 millones del informe...
Las bolsas estadounidenses apuntan a una jornada a la baja, mientras los inversores esperan con atención las encuestas JOLTS de oferta de empleo...
Los futuros de EE. UU. se encuentran en descenso debido a los temores sobre el crecimiento, exacerbados por la caída del índice ISM...
El AUDCHF está sufriendo un golpe hoy, continuando con una caída iniciada a mediados de mayo de 2024. El movimiento a la baja de hoy se ve...
Petróleo La OPEP+ extiende el importante recorte de producción de petróleo de 3,66 millones de barriles por día hasta...
Tras la decisión de ayer de la OPEP+ de retirar los recortes voluntarios de producción, la estructura del mercado petrolero puede sugerir...
La sesión del martes en los mercados europeos trae consigo caídas considerables en las cotizaciones de la mayoría de los índices...
Hoy en día se puede observar en el mercado una huida hacia la seguridad. Las acciones, las criptomonedas y las materias primas caen, mientras que...
Los índices europeos abren a la baja El CHF se debilita tras la lectura del IPC en línea Datos de segundo nivel de Europa y Estados...
Los datos de inflación del IPC suizo de mayo se publicaron hoy a las 8:30 pm. Se esperaba que el informe mostrara que la inflación anual...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer de manera mixta: el S&P 500 subió un 0,11%, el Dow Jones cayó un 0,30%,...
Los índices de Wall Street comenzaron la nueva semana con una nota positiva, pero borraron las ganancias durante la sesión y ahora cotizan...
El petróleo está sufriendo un golpe hoy tras la decisión de la OPEP+ de ayer. Si bien se esperaba la decisión de extender el...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor