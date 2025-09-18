CAFÉ cae 5% por fuertes lluvias en Vietnam
Sin ningún catalizador directo ni datos publicados, los futuros del CAFÉ están perdiendo hoy casi un 5%. Podemos encontrar la razón...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Después de los datos PCE de hoy de EE.UU., el mercado se está comportando de una manera interesante; Los rendimientos y el dólar están...
Wall Street borra buena parte de las ganancias en la apertura. US100 pierde ligeramente Los datos del PCE de EE.UU. fueron los esperados, pero la...
Tasa de Desocupación Nacional En abril de 2024, la tasa de desocupación a nivel nacional en Colombia se situó en 10.6%, mostrando...
Commerce Bank Reduce su Participación en Warner Bros. Discovery Commerce Bank disminuyó su participación en Warner Bros. Discovery,...
Las acciones de Alibaba han aumentado más de un 8% en lo que va del año; sin embargo, la compañía aún continúa...
Los futuros de EE.UU. 📈 muestran signos de recuperación, con un alza del 0.2% en los principales índices tras una inflación PCE más...
Caída en la Producción Minera El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile informó que la serie desestacionalizada...
Incremento en la Producción Industrial El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile informó que el Índice de Producción...
Los futuros estadounidenses están en declive a pesar de la postergación en los bonos del tesoro, luego de una revisión a la baja en...
Informe de los PCE (mes de Abril) General (anual). 2,7% esperado: 2,7% interanual. Anterior: 2,7%. General (mensual). 0,25% Esperado:...
La última sesión de esta semana en los mercados europeos trae consigo caídas moderadas en la mayoría de los índices....
La publicación de los datos de inflación PCE de EE.UU. correspondientes a abril es el dato clave del día. El informe se publicará...
La lectura preliminar de la inflación del IPC de mayo para toda la zona del euro se publicó hoy a las 11:00 am. Se esperaba que los datos...
Los datos de inflación franceses de mayo se publicaron hoy a las 8:45 am y fueron mixtos. Por un lado, la inflación general del IPC se mantuvo...
Los futuros de índices europeos apuntan a una apertura ligeramente a la baja Datos del IPC de Europa, informe PCE de EE. UU. Se espera que...
El informe de ventas minoristas alemán de abril se publicó hoy a las 8:00 am. Se esperaba que los datos mostraran una pequeña caída...
Los índices de Wall Street cotizaron a la baja ayer, con el S&P 500 cayendo un 0,60%, el Dow Jones bajando un 0,86% y el Nasdaq cayendo más...
El petróleo se mantiene en niveles relativamente bajos antes de la próxima decisión de la OPEP, en un mercado caracterizado por un...
La reacción global ante la ruptura del bono estadounidense a 10 años por encima de la barrera del 4,6% no ha pasado desapercibida para los...
