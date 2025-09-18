Leer más

Análisis de mercado

Empresa de la semana: Micron Technology

18 de septiembre de 2025

Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...

⏬El Nasdaq 100 cae un 1% durante la conferencia de prensa de la Fed

17 de septiembre de 2025

Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...

La Fed recorta las tasas de interés en 25 pb, en línea con lo previsto; el EUR/USD registra un alza 💵📌

17 de septiembre de 2025

Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...

