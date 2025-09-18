Boletín Diario de Mercados
Los futuros estadounidenses están bajo presión luego de sólidos indicadores de confianza del consumidor en EE. UU., junto con...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
El Banco Central Europeo se está acercando a una flexibilización de la política monetaria y al primer recorte de tipos, lo que es...
La sesión del miércoles sobre los índices bursátiles europeos trae consigo caídas relativamente importantes. El DAX...
Los datos preliminares del IPC de mayo de Alemania fueron una publicación macroeconómica clave de Europa programada para hoy. El informe...
Los precios del petróleo suben hoy ligeramente, con el Brent alcanzando los 84,5 dólares por barril, antes del informe API que se publicará...
El par USD/JPY ha subido desde ayer desde alrededor de 156,9 a 157,2 hoy, tras los comentarios de Adachi del Banco de Japón, quien, si bien sugirió...
El calendario macroeconómico de hoy, como el de ayer, es relativamente ligero. A las 09:00 conoceremos los datos de ventas minoristas de España,...
El sentimiento del consumidor de Gfk de Alemania fue de -20,9 frente al -22,5 esperado y el -24,2 de dato previo.
Los bonos en Asia se debilitan. Los inversores evaluaron los efectos de los mayores rendimientos de los bonos del Tesoro después de los comentarios...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board para mayo superó las previsiones de los economistas y subió a 102 (frente...
Los futuros del cacao están ganando hoy más del 6%. El regulador del cacao de Ghana dijo que pedirá prestado hasta 1.500 millones...
La empresa de suministros y tecnología médica Semler Scientific (SMLR.US) reveló que compró 581 BTC por alrededor de $40...
La sesión de hoy vuelve a estar marcada por las subidas de las cotizaciones de Nvidia, que, sin embargo, no se reflejan en las crecientes valoraciones...
El índice de confianza del consumidor del Conference Board de EE. UU. quedó en 102 frente al 96 esperado y los 97 de dato previo (Revisado...
Salesforce (CRM.US) es una de las acciones a tener en cuenta esta semana, ya que la compañía tiene previsto informar de sus resultados del...
Bolsas a nivel global registran caídas, mientras que los inversores están atentos el día de hoy a declaraciones de miembros del FOMC,...
Los futuros estadounidenses cotizan a la baja después de la festividad. El sector tecnológico ha mostrado mayor fortaleza, con Apple experimentando...
El número miembros del BCE que expresan su apoyo a un recorte de tipos en la reunión de la próxima semana está creciendo. Mario...
Los índices europeos no muestran su mejor cara El DAX intenta mantenerse en la zona de cierre de ayer Los analistas del Deutsche Bank mejoran...
Petróleo La reunión de la OPEP+ se trasladó del 1 de junio al 2 de junio y se llevará a cabo mediante una videollamada,...
