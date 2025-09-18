Buenas noticias para Apple: creciente demanda en China
Una avalancha de ofertas de descuento en los estantes de las principales cadenas minoristas chinas provocó un aumento en la demanda de teléfonos...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero en comparación con el resto de la semana actual. A las 14:30 p.m., se publicará...
Los índices de Asia y el Pacífico se han comportado con ánimo mixto. CH50Cash bajó un 0,23%, CHN.cash subió un...
El primer día de negociación de una nueva semana estuvo marcado por liquidez limitada y acción en los mercados, ya que los operadores...
¿Es Nvidia suficiente para Wall Street? Nvidia ha mostrado un impresionante crecimiento en sus resultados financieros, particularmente en...
Se puede observar una clara mejora en el mercado de las criptomonedas en la segunda mitad de la jornada del lunes. Si bien no surgió ninguna noticia...
Gas Natural sube casi un 1,7% durante la sesión de hoy e intenta recuperar algo de terreno tras el impacto de la renovación del contrato...
El primer día de esta nueva semana está marcado por la tranquilidad del mercado. Esto se puede explicar por los festivos en Estados Unidos...
El gobernador del Banco de Japón, Kazuo Ueda, dijo que el banco central actuará con cautela para anclar las expectativas de inflación...
Los futuros estadounidenses cotizan mixtos, con acciones sensibles a Bitcoin, energías renovables y habilitadores de IA mostrando un rendimiento...
Dax Alemán continua con su tendencia alcista Los índices de confianza empresarial en Alemania continúan presentando mejoras. Actualmente...
La falta de sesiones en EE.UU. y el Reino Unido limita la volatilidad en Europa Moody's eleva la calificación crediticia de TAG Immobilien Los...
A principios de semana, el sentimiento en el mercado de las criptomonedas es moderadamente positivo, como se ve principalmente en el caso de Ethereum....
10:00 - Alemania - Expectativas comerciales alemanas para mayo: Reales 90,4. Previsión 90,5. Anterior 89,7. 10:00 - ...
El calendario macroeconómico de hoy es excepcionalmente ligero y, debido a los días festivos en EE. UU. y el Reino Unido, los mercados de...
Los índices de Asia y el Pacífico están experimentando una sesión moderadamente alcista. Las mayores subidas se observan...
Los índices de Wall Street terminan el día con ganancias respaldadas por un dólar débil. El S&P 500 subió un...
Las acciones de la empresa de transporte israelí ZIM Integrated Shipping (ZIM.US) están teniendo otra sesión exitosa hoy, subiendo...
La próxima semana podría ser particularmente interesante en el contexto de los acontecimientos recientes. El sentimiento del mercado sigue...
La sesión de negociación de hoy trae un repunte significativo en el mercado de valores, respaldado por el debilitamiento del dólar...
