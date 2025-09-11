Optimismo moderado antes de la decisión de la Fed y los resultados de Microsoft/Meta Platforms.
El inicio de la sesión de hoy en Wall Street está marcado por un optimismo moderado, con los inversores centrados en la publicación...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Meta es más que una simple empresa de redes sociales. También es un gigante de la publicidad y una empresa con una fuerte inversión...
El tipo de cambio en Chile abrió la jornada con un fuerte impulso alcista, superando los 979 pesos, en un contexto marcado por factores tanto locales...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 1. PIB EE. UU. creció 3 % en el 2T, sobre lo esperado. 2. La Fed mantiene tasas;...
El FOMC anunciará su decisión sobre los tipos de interés en EE. UU. El consenso asume que la Reserva Federal mantendrá las...
Crecimiento anualizado del PIB – 2º trimestre (primera lectura): Dato actual: 3.0% Esperado: 2.4% Dato anterior: -0.5% Índice...
Informe ADP de empleo privado – julio: Dato actual: 104,000 Esperado: 75,000 Anterior: -33,000 Los datos de hoy...
Los inversores europeos muestran optimismo, con el FTSE MIB liderando el repunte (+0,85%). Por su parte, el Dax 40 registra subidas más moderadas...
Publicación del PIB de la Eurozona para el segundo trimestre PIB (T2): real: 0,1% intertrimestral. Pronóstico: 0,0%. Anterior: 0,6%. PIB...
Repunte de la inflación en España durante el mes de julio. Interanualmente sube del 2,3% de junio al 2,7%. IPC español: 2,7%...
Ayer, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó la creación y el reembolso de ETFs de Bitcoin y Ethereum en especie,...
Comienza una intensa segunda mitad de semana en cuanto a publicaciones macroeconómicas. El evento más importante será la decisión...
Las ventas minoristas de Alemania sorprenden. En el mes de junio, este indicador ha mostrado un claro avance respecto al mes anterior, llegando incluso...
Los mercados bursátiles de la región Asia-Pacífico experimentan una sesión mixta. Los índices chinos suben entre un...
Tras un inicio notablemente optimista en la sesión del martes, Wall Street revirtió su curso y cerró en negativo. Tanto el S&P...
El USD/JPY cierra la jornada sin cambios, resistiendo la fortaleza del dólar observada frente a otras divisas del G10 (EUR/USD: -0,4 %, AUD/USD:...
El par continúa con su tendencia bajista iniciada a comienzos de la semana, acumulando ya una pérdida cercana al 2%. Desde un nivel de apertura...
