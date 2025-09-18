ÚLTIMA HORA: Las expectativas sobre el IPC de la encuesta de la Univeridad de Michigan se enfrían 📌
16:00 - Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan : Condiciones actuales de Michigan: real 69,6;...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
16:00 - Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan : Condiciones actuales de Michigan: real 69,6;...
Christopher Waller, miembro de la Junta de la Reserva Federal, comentó la economía estadounidense hoy, especialmente la r-star (tasa neutral)....
Los índices de Wall Street se recuperan de la sesión bajista de ayer El dólar baja y borra las subidas de ayer Los rendimientos...
La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) aprobó el jueves las solicitudes 19b-4 de Nasdaq, CBOE y NYSE para incluir ETF vinculados...
El PMI de Estados unidos genera un sentimiento bajista en las principales bolsas mundiales, mientras que tras conocerse el dato de IPC de Japón...
Los futuros estadounidenses están en alza luego de una jornada correctiva, durante la cual los rendimientos de los bonos también subieron...
14:30 - Estados Unidos - Bienes duraderos del mes de abril : Bienes duraderos, excluido el transporte: anterior 0,2% intermensual. Bienes...
La sesión del viernes en la bolsa alemana trae consigo un peor sentimiento de los inversores. Hoy en el mercado al contado, el DAX cae un 0,37%,...
Los futuros apuntan a una apertura a la baja de la sesión bursátil en Europa. El discurso de Waller, los pedidos de bienes duraderos...
Ventas minoristas de abril en el Reino Unido : -2,3% frente al -0,4% intermensual esperado. PIB final del primer trimestre de Alemania : +0,2%...
La última sesión de la semana en los mercados de APAC resultó en caídas en la mayoría de los principales índices...
Arista Networks (ANET.US) está cayendo casi un 4% hoy, pero en un momento las acciones de la empresa de centros de datos y conmutadores de red estaban...
Nvidia presentó excelentes resultados financieros para el primer trimestre del año fiscal 2025, anunció una división de...
Nvidia mostró sus resultados del 1T25. La empresa volvió a superar las expectativas. Los ingresos del segmento más...
Los futuros del oro están perdiendo un 1,5% hoy a medida que aumentan los rendimientos de los bonos y el índice del dólar (USDIDX)...
Bitcoin cae un 2,7% por debajo del nivel de $ 68,000 a medida que el dólar estadounidense y los rendimientos aumentaron después de lecturas...
El compuesto de la Fed de Kansas City de EE. UU. quedó en -2 frente a -7 y -8 anteriormente (-1 en Manufactura frente a -13 anteriormente)
El cambio en los inventarios de gas natural de la EIA fue de 78 bcf (mil millones de pies cúbicos) frente a los 85 bcf esperados y los 70 bcf anteriormente....
Los índices estadounidenses suben, impulsados por las acciones de Nvidia (NVDA.US), pero las subidas se desaceleraron un poco después...
Las ventas de viviendas nuevas en EE. UU. ascendieron a 634.000 frente a las 678.000 previstas y las 693.000 anteriores. La lectura muestra...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor