Mejora en los Indicadores económicos de México
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha publicado datos clave sobre la actividad económica en México durante...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
El PMI de servicios de EE. UU. llegó a 54,8 (el más alto desde mayo de 2023)
Los futuros estadounidenses muestran un aumento, impulsados por las sólidas ganancias de Nvidia, que superaron las expectativas, y el anuncio de...
Wall Street se recupera con fuerza gracias a los resultados estelares de Nvidia, impulsando al alza los principales índices. Europa y Asia también...
14:30 p.m., Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes continuas de desempleo: 1.794.000 reales; pronóstico 1,794K; anterior 1.786K; Solicitudes...
10:00 AM BST, Zona Euro - Datos PMI de mayo: PMI compuesto de la eurozona del HCOB: real 52,3; pronóstico 52,0; anterior...
09:15 AM, Francia - Datos PMI de mayo: PMI manufacturero HCOB francés PMI mayo: 46,7 (est 45,9; anterior 45,3) HCOB...
El calendario macroeconómico de hoy incluye varias publicaciones interesantes. Los más importantes serán las publicaciones del PMI...
Los índices de Asia y el Pacífico viven una sesión mixta. Los mayores avances se observan en el Nikkei 225 de Japón (+0,90%),...
Nvidia superó las expectativas del mercado por otro trimestre consecutivo. Además de superar las expectativas en todos sus datos financieros...
Los ingresos de Nvidia se han disparado un 262% en el último trimestre, superando las expectativas de los inversores que ya eran históricas...
Las actas de la Fed presentadas fijaron un tono moderado pero no obstante agresivo en los mercados bursátiles. Los comentarios que sugerían...
La publicación de las actas de la Fed no provocó una volatilidad indebida en los mercados. El índice de referencia Nasdaq100 retrocedió...
Se acaba de publicar la transcripción de la última reunión del Fed. Los banqueros de la Reserva Federal comunicaron la necesidad de...
El Gas Natural está a subiendo cerca del 5% hoy gracias a una actualización del pronóstico del tiempo, que indica que enfrentaremos...
La publicación hoy de las actas de la Fed de la reunión del banco central de EE.UU. del 1 de mayo tiene la posibilidad de aumentar la volatilidad...
Estados Unidos - Informe de la EIA : Inventarios de Petróleo Crudo: previsión Real: 1.820M. Previsión -2.400M. Anterior...
Ventas de viviendas existentes en EE. UU. en abril: 4,14 millones (est 4,23 millones. Anterior : 4,22 millones) Ventas de viviendas existentes...
Los índices estadounidenses registran hoy ligeras subidas. Los contratos del Nasdaq100 crecen una décima antes del informe trimestral de...
Los futuros estadounidenses cotizan a la baja, luego de que ayer los principales índices registraron un nuevo cierre récord. La atención...
