Audio de Mercados (22.05.2024)
Bolsas mas bien lateralizadas a la espera de las Actas de la Reserva Federal, ¿los resultados trimestrales de Nvidia podran continuar las alzas...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Las acciones de Target Corp (TGT.US), el gigante estadounidense del comercio minorista de gran formato, caen casi un 7,9% antes de la apertura de la sesión...
El DAX ha bajado un 0,30 % en el momento de esta publicación Los posibles aranceles chinos siguen sobre la mesa Lagarde, presidenta del BCE,...
El precio del cacao se mantiene por encima del nivel de soporte crítico de 7.000 dólares por tonelada. Sin embargo, desde el máximo...
08:00 - Reino Unido - Informe de inflación del mes de abril IPC: 0,3% intermensual real; previsión de 0,2% intermensual;...
El acontecimiento clave de hoy es la publicación de las actas de la última reunión de la Reserva Federal de mayo. Aparte de este evento,...
Los índices de Asia y el Pacífico viven una sesión mixta. El índice japonés Nikkei 225 ha bajado un 0,60%, mientras...
El precio de Ethereum ha aumentado más del 20% desde principios de esta semana, superando el nivel de 3800$, tras conocer los informes de una posible...
Wall Street con ánimo mixto al inicio de la sesión del martes El debilitamiento de las acciones de Nvidia ejerce presión...
PETRÓLEO El petróleo crudo ha mostrado una reacción moderada hacia los riesgos asociados con la situación en Oriente...
El mercado del trigo registró ayer subidas muy fuertes, a pesar de que los datos sugieren una mejor cosecha en la región de Kansas. Esto...
IPP de abril inferior a lo esperado. DAX con caída. Los fabricantes de automóviles se ven aún más presionados por el...
Canadá - Datos de inflación de abril: IPC: Real: 2,7% interanual. Previsión de 2,7% interanual; anterior 2,9% interanual; IPC:...
Antes del inicio de la sesión del martes en Wall Street, el gigante minorista estadounidense Macy's (M.US) presentó sus resultados trimestrales....
El tema principal de hoy en los mercados financieros podría volver a ser la inflación. En EE.UU. tendremos la oportunidad de escuchar opiniones...
08:00 AM, Alemania - Datos de inflación de abril: IPP alemán: 0,2% intermensual real; previsión de 0,3% intermensual; anterior...
Los índices de Asia y el Pacífico registran una sesión a la baja. Los índices chinos son los que más han bajado, con...
La primera sesión en Wall Street de la nueva semana comercial trae consigo subidas en las cotizaciones de casi todos los índices. El Nasdaq...
Continúan las declaraciones de los miembros de la Fed sobre la economía o la política. Barr afirmó que la inflación...
Durante 2023 y 2024, los mercados financieros han experimentado una notable volatilidad en diversos activos, destacándose particularmente el cacao....
