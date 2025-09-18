Resumen diario: El dólar se fortalece después de comentarios hawkish de miembros de la Fed
Los índices de Wall Street operan mixtos hoy: el S&P 500 y el Nasdaq se mantienen estables, el Dow Jones sube un 0.1% y el índice...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Walmart (WMT.US) se recupera más de un 6% hoy, tras la publicación del informe de resultados del primer trimestre fiscal de 2025 (febrero...
Los precios del gas natural de EE.UU. han estado subiendo recientemente. El gas natural se está negociando a más del 50% por encima de los...
Cisco Systems presentar los resultados del tercer trimestre fiscal el miércoles Los beneficios resultaron ser mejores de lo esperado La...
La Administración de Información Energética de EE. UU (EIA) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de gas...
Los índices de Wall Street abren mixtos El Dow Jones supera la marca de 40.000 pts Deere & Co cae tras rebajar sus perspectivas de beneficios...
El informe de producción industrial de EE. UU. de abril se publicó hoy a las 15:15 p.m. Se esperaba que el informe mostrara pequeños...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
14:30 p.m, Estados Unidos - Datos de empleo: Solicitudes iniciales de desempleo: 222.000 reales; pronóstico 219K; 232K anterior; Promedio...
Los datos del mercado inmobiliario de EE. UU. correspondientes a abril se publicaron hoy a las 14:30 p. m. Se esperaba que el informe mostrara un pequeño...
La sesión bursátil del jueves en la Bolsa alemana trae un sentimiento de los inversores ligeramente peor. En el mercado al contado, el DAX...
Los datos del IPC de ayer despertaron las emociones de los inversores y fueron un catalizador para las subidas dinámicas en los mercados de valores....
Los índices bursátiles de Asia-Pacífico registran una sesión alcista tras los resultados conocidos en Wall Street...
Crecimiento del PIB de Colombia en el Primer Trimestre de 2024 Expansión Trimestral El Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia se expandió...
Los índices de Wall Street cotizaron al alza hoy, respaldados por la lectura del IPC de EE.UU. de abril. El S&P 500 gana un 1%, el Dow Jones...
Monday.com (MNDY.US), empresa de software estadounidense, sube casi un 20% y es una de las acciones de Wall Street con mejor rendimiento en la actualidad....
El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. hoy a las...
Los futuros del cacao cotizan al alza por segundo día consecutivo, subiendo hoy alrededor del 7%. Esto se produce después de una caída...
El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) ha emitido un informe semanal sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. hoy a las 3:30 pm...
Los metales preciosos están disfrutando de fuertes ganancias hoy, y los datos del IPC de EE. UU. alimentan el movimiento. Si bien el informe del...
