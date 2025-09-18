Boletín Diario de Mercados
Los futuros estadounidenses continúan en alzas hoy el miércoles, ya que los inversores se mostraron optimistas sobre un posible recorte...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Wall Street abre al alza tras lectura del IPC de Estados Unidos. US500 prueba el área de 5,300 pts GameStop y AMC caen a medida...
Los datos de inflación de Estados Unidos han estado más o menos en línea con las expectativas, siendo los primeros datos de este año...
La fiebre bursátil de memes que alimentó el entusiasmo de Wall Street en 2021 ha vuelto a arrasar el mercado de valores. El supuesto regreso...
La publicación macroeconómica clave de la semana, el informe del IPC de EE. UU. de abril, acaba de publicarse a la 1:30 p.m. BST. Se esperaba...
EE.UU: informe de ventas minoristas de abril. Real: 0,0% m/m. Expectativas: 0,4% m/m. Anterior: 0,7% m/m. datos ex-auto: Actual: 0,2% m/m. Expectativas:...
La inflación general y la inflación subyacente en linea con lo esperado, siendo 3,4% y 3,6% respectivamente
Los mercados están esperando la publicación macroeconómica clave de la semana: el informe del IPC de EE. UU. de abril está...
El índice alemán sube ligeramente El euro se debilita a la espera de recortes de tipos en junio El dólar se debilita...
10:00 a.m. BST, Zona Euro - Producción industrial de marzo: Producción industrial: 0,6% intermensual real; previsión de 0,5%...
Petroleo El WTI se mantiene en consolidación entre 78 y 80 dólares por barril, a poco más de 2 semanas de la reunión...
Los futuros apuntan a una apertura al alza de la sesión Europea La lectura clave del día será el informe del IPC de EE.UU. de...
IPC sueco (mes/mes) abril: 0,3% (est 0,4%; anterior 0,1%) IPC (Y/Y) abril: 3,9% (est 4,0%; anterior 4,1%) La divisa Sueca está perdiendo...
La sesión del miércoles va a estar marcada por los datos del IPC de EE.UU. a las 14:30. Los datos del IPC pueden dar una sorpresa moderada....
Los índices de Wall Street terminan el día ligeramente positivos a pesar de los comentarios agresivos de Jerome Powell y los datos del...
Alibaba, el gigante chino que opera en la industria del comercio electrónico, presenta resultados financieros mixtos para el primer trimestre de...
Las inversiones en centros de datos son cada vez más atractivas debido a la rápida expansión de las tecnologías basadas en...
Las 'acciones meme' han vuelto a apoderarse de Wall Street, como lo demuestran las fuertes ganancias de empresas como AMC, GameStop y AMC. Para...
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, brindó una descripción general completa de la situación económica actual...
