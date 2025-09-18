Apertura plana en Wall Street
Los índices estadounidenses abren ligeramente al alza después de datos mixtos del IPP. La volatilidad ha sido limitada en los últimos...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Conflicto laboral en Tesla en Suecia: El mayor sindicato respalda huelga de mecánicos En un enfrentamiento prolongado que subraya las tensiones...
EPAM Systems: Retos y Perspectivas EPAM Systems, una destacada empresa en ingeniería de software y plataformas digitales, ha mostrado un crecimiento...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
14:30 PM, Estados Unidos - Datos de inflación de abril: IPP Alimentos/Energía/Transporte: 3,1% interanual real; anterior 2,8%...
Paysafe Limited (PSFE.US), empresa estadounidense de pagos online, está subiendo hoy a un ritmo de dos dígitos en el premarket. La publicación...
La sesión bursátil de hoy genera un sentimiento mixto entre los inversores. El DAX cae ligeramente intradía (-0,2%), mientras que...
La Casa Blanca anunció nuevos aranceles a los bienes importados de China. El anuncio aumenta principalmente las tarifas de las tarifas ya existentes....
El instituto alemán de investigación económica ZEW publica hoy a las 11:00 am un nuevo conjunto de indicadores mensuales. Se esperaba...
La libra esterlina subió ligeramente después de la publicación del decepcionante informe de empleo del Reino Unido correspondiente...
Los índices europeos apuntan a una apertura plana Inflación PPI de EE. UU. de abril, índice ZEW alemán de mayo El presidente...
El informe de empleo del Reino Unido correspondiente a marzo se publicó hoy a las 8:00 am. Se esperaba que el informe mostrara un pequeño...
Los índices de Wall Street cotizaron de forma mixta ayer: el S&P 500 cayó un 0,02%, el Dow Jones un 0,21%, mientras que el Nasdaq y el...
Las expectativas de inflación en Estados Unidos están aumentando en el corto y mediano plazo. La Encuesta de Expectativas del Consumidor...
El Centro de Datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York publicó hoy la Encuesta de Expectativas del Consumidor de abril de 2024. Según...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EURJPY. Credit Agricole recomienda tomar una posición corta sobre...
Wall Street comienza la nueva semana bursátil con buen tono. El Nasdaq sube 3 décimas, mientras el índice S&P500 suma un 0,2%...
La sesión de hoy está marcada por un fuerte repunte de las acciones asociado con la fiebre de las memestock que ya vivimos en 2021. GameStop...
MUFG emitió una recomendación para el par de divisas EURUSD. MUFG recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
