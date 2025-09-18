Gráfico del día - Bitcoin (13.05.2024)
Bitcoin gana un 2,30% y está probando nuevamente el nivel de resistencia de 63.000 dólares. Después de una apertura relativamente...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Esta semana, el par EUR/USD estará en el centro de atención a medida que se publiquen datos importantes sobre la economía estadounidense....
La temporada de resultados de Wall Street para el primer trimestre de 2024 está llegando lentamente a su fin, y la mayoría de las grandes...
Hoy es un día relativamente ligero en términos de publicaciones macroeconómicas. No hay eventos programados en el calendario que puedan...
Los índices de Asia y el Pacífico están teniendo una sesión mixta. El índice japonés Nikkei 225 (-0,20%) y el...
Los índices en EE.UU. terminan el día en torno a sus niveles de apertura. Después de un ligero repunte al inicio de la sesión,...
La segunda fase de la sesión del viernes en los mercados financieros internacionales trae consigo un deterioro del sentimiento de los inversores....
La gobernadora de la Reserva Federal, Michelle Bowman, enfatizó la necesidad de que el banco central proceda con cautela y deliberación...
Los índices abren al alza Los rendimientos de los bonos aumentan El dólar también ligeramente positivo El último...
16:00 PM, Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan de mayo: Condiciones actuales de Michigan: real 68,8; pronóstico...
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (IPCA) Amplio de abril fue del 0,38%, 0,22 puntos porcentuales por encima de la tasa de marzo (0,16%)....
En marzo de 2024, la actividad industrial en México experimentó un incremento del 0.6% a tasa mensual. Por sector, la construcción...
Hong Kong sorprende con fuertes alzas en su cotización, mientras que en occidente se esperan declaraciones de miembros de la FED, aumentan las expectativas...
El Hang Seng subió casi un 2,5% hoy y fue el principal índice bursátil de mejor rendimiento de la región de Asia y el Pacífico....
En su reunión de mayo de 2024, el Banco de México optó por mantener su tasa de interés de referencia en el 11.00%, en línea...
Novavax (NVAX.US) sube un 120% en premarket gracias a la firma de un acuerdo de licencia de 1.200 millones de dólares con Sanofi (SAN.FR). Precio...
El DAX alcanza nuevos máximos históricos El lado de la demanda domina durante la primera mitad de la sesión del viernes Los...
El oro cotiza a sus niveles más altos en casi tres semanas y se impulsa un 1,3%, acercándose al nivel de 2.380 dólares la onza. Está...
Los índices europeos abren al alza. Actas del BCE y datos de empleo canadienses de abril. Discursos de miembros del BCE, el BoE y la Reserva...
El paquete de datos del Reino Unido que incluye datos del PIB para el primer trimestre de 2024 y datos de producción industrial de marzo se publicó...
