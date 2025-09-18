Resumen de la mañana (10.05.2024)
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer al alza, y todos los principales índices de referencia de EE. UU. registraron subidas....
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Los índices de Wall Street repuntan en la segunda mitad de la sesión a pesar de una apertura más débil. El S&P500 sube un...
BMO Capital Markets ha ajustado su visión sobre las acciones de The Trade Desk (TTD.US), un importante actor en el sector de la tecnología...
Variación Mensual del IPC: En abril de 2024, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Colombia experimentó un aumento del...
AppLovin (APP.US) sube más del 18% tras la publicación de resultados trimestrales. El primer trimestre de 2024 de AppLovin mostró...
El superávit comercial de Brasil experimentó un aumento significativo del 13,7% en abril de 2024 en comparación con el mismo período...
En su reunión de mayo, el Banco Central de Brasil anunció una reducción de 25 puntos básicos en su tasa clave Selic, estableciéndola...
Cambio en la producción de gas natural de la EIA real 79B (pronóstico 87B, anterior 59B)
El acontecimiento macroeconómico más importante de la sesión de hoy será probablemente la decisión del Banco de Inglaterra...
El dólar está perdiendo como reacción a una resistencia clave Los rendimientos de los bonos se mantienen prácticamente...
Los futuros estadounidenses experimentan una disminución, influenciados por ganancias mixtas y la incertidumbre geopolítica. Ayer, la...
En el mes de abril de 2024, se observaron varios indicadores significativos en relación con la inflación en México, según los...
Wall Street desacelera, BoE mantiene tasas y vemos mercados cautos en razón a lo sucedido | Escucha el Audio de Mercados Aquí | 🔴🗽...
Walt Disney publicó los resultados del segundo trimestre fiscal esta semana Las acciones igualaron las expectativas de ventas y superaron las...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU.: 231.000 (estimado 212.000, anterior 209.000) Hasta el momento se ha apostado 100 dólares por...
Puntos clave: Los shocks inflacionarios en todo el mundo se están disipando. Todavía no hemos llegado a un punto...
- Decisión del BoE sobre los tipos de interés. Real: 5,25%. Expectativas: 5,25%. Anteriormente: 5,25%. Distribución de votos...
El sentimiento en el Viejo Continente se está enfriando. Aunque el DAX alemán sube un 0,4% en el mercado de contado y trata de alcanzar niveles...
