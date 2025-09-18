ARM Holdings cae un 8% tras presentar resultados
ARM Holdings (ARM.US) publicó ayer el informe de resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024 tras el cierre bursátil. Si bien los resultados...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
La sesión de ayer en Wall Street enfrió un poco el sentimiento alcista de los inversores. Un sentimiento ligeramente más débil...
La sesión de ayer en Wall Street enfrió un poco el sentimiento alcista de los inversores. El Nasdaq cayó un 0,18%, el Russell 2000 cayó...
Los índices de Wall Street cotizan mayormente a la baja hoy, rompiendo un repunte de 4 días. El S&P 500 cae un 0,1%, el Nasdaq cotiza...
Está previsto que ARM Holdings (ARM.US) anuncie hoy sus resultados del cuarto trimestre fiscal de 2024 después del cierre de la sesión...
China Acumula Oro en un Esfuerzo por Diversificar sus Reservas El Banco Popular de China (PBOC) ha mantenido una tendencia de acumulación de...
El petróleo se está recuperando de los mínimos de dos meses que alcanzó hoy. Los precios del crudo cayeron hasta un 2% hoy,...
Tesla (TSLA.US) inició las operaciones de hoy con una brecha de precios bajista. El movimiento a la baja fue provocado por un informe de Reuters....
Los medios japoneses, precisamente TV Tokyo, informaron que Japón intervino la semana pasada en el mercado de divisas. El informe se basa en información...
Hoy, el dólar está excepcionalmente fuerte en la primera parte del día. El índice del dólar estadounidense (USDIDX)...
Swedish Riksbank Rate Actual 3.75% (Forecast 3.75%, Previous 4.00%) El Riksbank redujo la tasa oficial en 0,25 puntos porcentuales hasta el 3,75%...
El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) acaba de publicar su informe semanal sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. Se esperaba...
Los futuros estadounidenses cotizan mixtos, tras el índice de vehículos de automóviles usados estar por debajo de la previsión...
Las ventas minoristas en Brasil mantuvieron su estabilidad en marzo de 2024, marcando un punto de inflexión tras un mes anterior de crecimiento...
Hoy escases de datos por parte USA, pero gran cantidad de gobernadores de la FED estarán compareciendo ¿Los comentarios serán iguales...
Los índices de Wall Street inician la sesión bursátil de hoy a la baja, tras una negociación mixta en Europa. Las acciones...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Incremento Mensual de Precios En abril de 2024, la tasa de inflación anual en Chile escaló al 4 por ciento, superando el 3,7 por ciento...
Durante las últimas 13 semanas, las empresas que cotizan en Wall Street han anunciado su voluntad de recomprar más de 383.000 millones de...
