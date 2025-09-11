Wall Street sube con foco en resultados y sector salud en baja
Tendencia general: avances moderados con foco en resultados Wall Street abrió con tono ligeramente alcista este martes, sostenido por una nueva...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Euforia de mercado frente a fundamentos deteriorados La narrativa está servida: acuerdos comerciales que maquillan una guerra arancelaria, rebotes...
Estados Unidos – Ofertas de empleo JOLTS (junio): Dato actual: 7.437 millones Pronóstico: 7.510 millones Dato anterior:...
El dólar cae en Chile pese a su fortaleza global El dólar en Chile abre a la baja, incluso cuando a nivel internacional la divisa estadounidense...
Segunda sesión alcista consecutiva para el dólar El dólar salta por segundo día consecutivo, consolidando su posición...
Boeing ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2025, revelando una mejora operativa significativa a pesar de los persistentes desafíos...
Las acciones de Novo Nordisk (NOVOB.DK) caen aproximadamente un 16% debido a la reducción de las previsiones de ventas y beneficios operativos para...
Las bolsas europeas abrieron al alza hoy en medio de una temporada de resultados muy activa. El índice Stoxx Europe 600 subió un 0,70%, impulsado...
Petróleo Se espera que la reunión de la OPEP+ de la próxima semana dé como resultado la decisión de aumentar la producción...
España ha arrancado la jornada con datos alentadores en el frente económico: el PIB y las ventas minoristas. Según el Instituto Nacional...
El calendario macroeconómico de hoy incluye algunas publicaciones interesantes, aunque no está excesivamente cargado. Será el último...
El secretario de Comercio de EE. UU., Lutnick, sugirió que es muy probable una extensión de 90 días de la tregua arancelaria con China....
Impacto del dólar fuerte en los mercados globales El dólar al alza hoy se posiciona como la moneda más fuerte del G10, impulsando...
¿Subida significativa de precios por parte de AMD? AMD planea aumentar el precio de su acelerador de IA Instinct MI350 de 15.000 a 25.000 dólares,...
La temporada de resultados entra en una fase crucial con la publicación de cifras por parte de cuatro de las empresas que conforman el grupo de...
La bolsa estadounidense comenzó la jornada del lunes con movimientos mixtos, luego de un breve repunte impulsado por el anuncio de un nuevo acuerdo...
