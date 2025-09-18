Uber cae un 7% en el premercado tras sus resultados
Uber Technologies (UBER.US) está recibiendo hoy un duro golpe en el premarket. Las acciones se hunden un 7% tras la publicación del informe...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Los índices europeos continúan su ola alcista El DAX alemán despeja el camino para probar la zona de máximos históricos Resultados...
El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero, sin embargo, la atención de los inversores se centrará en las declaraciones...
08:00 a.m, Alemania - Producción industrial de marzo: Producción industrial alemana: -3,35% interanual real; anterior...
Los índices de Asia y el Pacífico han tenido una sesión negativa. Las mayores pérdidas se observan en el índice japonés...
Chile: En abril de 2024, Chile reportó un superávit comercial de 1870 millones de dólares, consolidando su posición positiva...
La sesión del martes en el Viejo Continente trajo resultados considerables en casi todos los índices. El DAX alemán subió...
El cacao se está recuperando casi un 14% hoy, lo que probablemente sea el mayor aumento diario de la historia. Por supuesto, el mercado cierra a...
Neel Kashkari, de la Reserva Federal de EE.UU., acaba de comentar los últimos datos sobre las NFP de EE.UU. e insinuó posibles medidas adicionales...
Arista Networks es un actor importante en el espacio de la inteligencia artificial, aunque en un segmento diferente al de los fabricantes de chips. Arista...
Apple (AAPL.US) acaba de lanzar una transmisión en vivo en la que comparte con el público la nueva oferta de tabletas iPad. Las acciones...
El gigante de la industria del entretenimiento publicó hoy sus resultados del 2T24 (el año fiscal de la compañía no se alinea...
Canadá, PMI Ivey de abril. Real: 63,0. Esperado: 58,1. Anterior: 57,5 A pesar de superar claramente las expectativas de los analistas;...
Los resultados de Disney en el punto de mira Las menores previsiones de Palantir hacen subir las acciones de la compañía casi un 10% Los...
Los futuros estadounidenses cotizan estables, con el impulso continuo de los datos blandos de NFP de la semana pasada, lo que aumentó las posibilidades...
Con las datos positivos que apuntan un debilitamiento del mercado laboral, los futuros de wallstreet apuntan a una jornada al alza, mientras que Europa...
Petróleo Surgen especulaciones sobre la extensión de los recortes voluntarios de producción por parte de los países de...
Ferrari siempre entregará un coche menos de lo que exige el mercado. Estas son las palabras de Enzo Ferrari, fundador de la empresa italiana de...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Los precios europeos de las emisiones de carbono se están viendo afectados hoy. EMISS cotiza más de un 3% menos en el día, ya que...
