Audio de Mercados (03.05.2024)
Apple sorprende a los inversionistas con sus resultados y la decisión de un histórico plan de recompra de acciones, además, se pública...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Informe PMI del sector servicios de EE. UU. de abril. Real: 51,3. Esperado: 50,9. Anteriormente: 51,7. Informe ISM para el sector servicios de EE....
La próxima semana, la atención de los inversores se desplazará hacia Europa, donde el Banco de Inglaterra anunciará su decisión...
Los mercados suben con fuerza al comienzo de la última sesión de la semana de Wall Street tras la publicación de un informe de NFPs...
La última sesión de negociación en los mercados europeos de esta semana trae subidas para la mayoría de los índices....
- Informe de los NFPs (mes de abril) Cambio en el empleo no agrícola. Actualmente: 175 mil. Esperado: 245 mil. Anteriormente: 303 mil. Cambio...
Nóminas no agrícolas : 175.000. Previsión de 245.000. Dato previo de 303.000
Datos finales del PMI del sector servicios del Reino Unido de abril. Actualmente: 55,0. Esperado: 54,9. Dato previo de 53,1. Lectura compuesta de 54,1....
El Norges Bank decidió mantener los tipos de interés sin cambios en el 4,5%, en línea con las expectativas de los analistas.
La compañía de bicicletas estáticas, no levanta cabeza tras ser una de las empresas más famosas y reconocidas en la pandemia. Sus...
Los futuros apuntan a una apertura al alza de los índices europeos en la sesión de este viernes. La atención de los inversores...
Apple (AAPL.US) sube un 7,50% tras anunciar unos resultados financieros mejores de lo esperado para el segundo trimestre del año fiscal 2023/2024....
Los futuros basados en índices bursátiles estadounidenses subieron ayer tras conocer la publicación de los resultados trimestrales...
Los índices de Wall Street abrieron hoy con pocos cambios y durante las primeras horas de la sesión de contado, los cambios fluctuaron...
Qualcomm gana un 6,50% tras unos resultados trimestrales que superaron las expectativas, lo que refleja una reactivación del mercado de los teléfonos...
Wall Street abre con ligeras ganancias El índice dólar gana en la primera parte del día Los rendimientos de los bonos caen...
Los futuros estadounidenses cotizan al alza tras la jornada volátil de ayer. La Reserva Federal mantuvo sus tasas sin cambios en el 5,25-5,50 %...
03:00 PM GMT, Estados Unidos - Bienes duraderos de marzo: Pedidos de fábrica sin incluir transporte: 0,5% intermensual...
Hoy, tras el cierre de la sesión bursátil en Wall Street, los resultados financieros del primer trimestre del año los presentará...
Mercados de bonos al alza tras discurso moderado de Powell; índices estadounidenses ganan, dólar yen se recupera Escucha el Audio de Mercados...
