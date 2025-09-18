Qué esperar de los resultados de Amazon❓
El informe más importante del día en lo que respecta al mercado estadounidense y al sector de las grandes tecnologías será...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Antes del discurso de mañana del presidente de la Reserva Federal, Powell, Wall Street cotiza hoy con incertidumbre. Los gestores tienen motivos...
Producción de Cobre en Alza En marzo de 2024, la producción de cobre en Chile aumentó a 437,80 miles de toneladas, en comparación...
Ethereum pierde hoy más del 5,5% después de que los ETF al contado en Hong Kong decepcionaran las expectativas de algunos inversores y no...
La confianza del consumidor de los bancos centrales de EE. UU. fue de 97 frente a la anticipada de 104. El PMI de Chicago de EE. UU. también...
Los futuros estadounidenses cotizan a la baja debido a la falta de catalizadores macroeconómicos significativos, a excepción de la intervención...
Wall Street cotiza con caídas en pre mercado, con la mirada de los inversores puesta en la entrega de resultados trimestrales de AMD y Amazon pero...
Variaciones Mensuales y Anuales En marzo de 2024, los precios en las industrias extractivas y manufactureras de Brasil experimentaron un aumento promedio...
La lectura mensual del PIB de Canadá (abril) fue del 0,2% frente al 0,3% esperado y el 0,4% anteriormente Los datos del PIB canadiense,...
Tasa de Desempleo y Población Desempleada La tasa de desempleo en Brasil alcanzó el 7.9% en el trimestre finalizado en marzo de 2024,...
Las acciones de PayPal (PYPL.US) suben casi un 7,5% antes de la apertura de la sesión de negociación de hoy en Wall Street, tras la publicación...
Las acciones de Advanced Micro Devices (AMD.US) suben un 0,70% en el premarket antes de la publicación de sus resultados del primer trimestre, que...
Resultados del PIB Trimestral Los datos ajustados por estacionalidad muestran un aumento del 0.2 % en el Producto Interno Bruto (PIB) de México...
La mayor de las criptomonedas, Bitcoin, cae más del 3% hoy y retrocede a 61.000 dólares, mientras que la mayor de las altcoins, Ethereum,...
Oro: Conocimos los datos del primer trimestre del mercado del oro según Metal Focus y el World Gold Council. La demanda en el primer trimestre...
En el segundo día de esta semana, los contratos de futuros sobre los principales índices europeos experimentan una sesión a la baja....
Euro Zona - Informe de inflación IAPC ex energía y alimentos: 2,8% interanual real. Dato previo de 3,1%. Euro Zona -...
Alemania - Datos de empleo de abril : Cambio en el desempleo alemán: 10.000 . Previsión de 7.000. Dato previo de 4.000. Tasa...
Hoy están programados varios informes del PIB para el primer trimestre de 2024 de los países miembros de la eurozona, junto con un informe...
Los índices de Asia y el Pacífico están experimentando una sesión moderadamente alcista, manteniéndose en territorio positivo....
