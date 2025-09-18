Resumen diario: Caen los precios del cacao; posible intervención cambiaria en el mercado del yen
La primera sesión de esta semana generó sentimientos encontrados entre los inversores. El sentimiento neutral domina el mercado bursátil...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Mañana antes de la apertura del mercado, Coca-Cola Company (KO.US) mostrará sus resultados del 1T24. Los analistas bancarios anticipan que...
¿Impulsan las grandes tecnológicas el mercado de acciones?¿Impulsan las grandes tecnológicas el mercado de acciones? En...
Credit Agricole ha emitido una recomendación para el par de divisas EURJPY. Credit Agricole recomienda tomar una posición corta sobre...
Los precios del cacao retrocedieron casi un 11% al comienzo de la semana después de que África occidental comenzara a ver un poco más...
El miércoles tendrá lugar la tercera reunión de la Junta de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos sobre tipos de interés...
En abril de 2024, el IGP-M registró un incremento del 0,31%, marcando un cambio positivo tras la disminución del 0,47% del mes...
El Statistisches Bundesamt acaba de publicar las cifras preliminares de inflación de abril. El informe no cumplió con las expectativas, llegando...
La primera sesión de negociación de esta semana en los mercados europeos genera sentimientos encontrados. La mayoría de los índices...
El final de abril, coincidiendo con el inicio de una nueva semana, trae una importante sorpresa en el mercado de divisas. El par USDJPY ha probado el nivel...
Hoy los inversores verán varias publicaciones interesantes de los países miembros de la Unión Europea. En el calendario están...
Los índices de la región de Asia y el Pacífico tienen una sesión positiva. Las mayores subidas se observan en los índices...
La última sesión de esta semana en las bolsas de valores trajo subidas sustanciales en las valoraciones de los índices bursátiles....
Abbvie (ABBV.US) ha bajado casi un 4,0% después de publicar sus resultados del primer trimestre de 2024. La reacción de los inversores a...
El Banco de Japón mantuvo las tasas de interés sin cambios en el 0,1% hoy, lo que provocó otra ola de debilidad en el yen japonés,...
ANZ ha emitido una recomendación para el par de divisas GBPUSD. ANZ recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes niveles: Entrada...
Los mercados bursátiles estadounidenses cotizan con volatilidad en la primera hora de negociación del último día de la semana....
Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan de abril: Condiciones actuales de Michigan: real 79,0; previsión...
