Gráfico del día: USDJPY (26.04.2024)
El Banco de Japón mantuvo hoy los tipos sin cambios en el nivel del 0,1%, lo que provocó otra ola de depreciación del yen japonés,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
El Banco de Japón mantuvo hoy los tipos sin cambios en el nivel del 0,1%, lo que provocó otra ola de depreciación del yen japonés,...
Las señales positivas de EE.UU. sobre el desempeño financiero de las principales empresas tecnológicas están aumentando la...
En abril de 2024, Brasil experimentó una desaceleración en su inflación preliminar, con el Índice Nacional de Precios al Consumidor...
Los resultados de Alphabet superaron las expectativas del mercado, y los inversores perciben positivamente las perspectivas de la empresa en términos...
Las acciones de Snap (SNAP.US), una empresa con sede en Estados Unidos que crea la aplicación de redes sociales Snapchat, suben casi un 25% antes...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
Acabamos de conocer el informe mensual de la inflación PCE en EE.UU (Métrica de inflación preferida de la Reserva Federal). El mercado...
Balanza Comercial: Superávit Comercial: México registró un superávit comercial de $2,098 millones de dólares en...
PCE General (Dato interanual) : Se queda en 2,7%, por encima de las previsiones (2,6%) y del dato anterior (2,5%).
Microsoft (MSFT.US) publicó ayer su informe de resultados del tercer trimestre fiscal de 2024 tras el cierre bursátil. El informe resultó...
Esta mañana se pudo observar un movimiento brusco en el mercado del yen japonés, y los inversores se preguntaron si el Banco de Japón...
La empresa más grande de Wall Street, Microsoft (MSFT.US), proporcionó resultados mejores de lo esperado en casi todos los indicadores. Además,...
09:00 - Tasa de desempleo en España: 12,29% vs 11,92% previsto (11,76% de dato previo). Ventas minoristas (ajustadas estacionalmente): 0,6...
Los futuros sugieren una apertura al alza de los parqués en Europa Expectativas de inflación a 1 y 3 años del BCE Todos...
La confianza en Wall Street mejoró después de que Microsoft y Alphabet publicaran resultados superiores a los previstos, con sólidos...
Los futuros del Nasdaq 100 suben casi un 1,5%, ya que las grandes empresas tecnológicas Microsoft (MSFT.US) y Alphabet (GOOGL.US) informaron resultados...
El sentimiento del mercado europeo fue mayoritariamente débil hoy. El DAX y el CAC40 cayeron más del 0,9%, con la excepción del...
El gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline (GSK.UK) demandó a Pfizer y BioNTech en un tribunal federal de Estados Unidos, acusando...
Desempeño Financiero Sobresaliente Las acciones de AstraZeneca registraron un significativo aumento del 6,27% tras superar las previsiones...
Las caídas en Wall Street se están acelerando después de la publicación hoy de los datos del PIB del primer trimestre de 2024....
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor