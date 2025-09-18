Los precios del trigo se estabilizan en 615 dólares por bushel antes del informe COT de mañana
Los futuros del trigo de Chicago en CBOT todavía se negocian en la zona de $615 por bushel en medio de preocupaciones por la falta de lluvias en...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Wall Street abre la sesión a la baja Dow Jones y Russell 2000 registran las mayores caídas, bajando un 1,3% y un...
La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) emitió un informe semanal sobre los inventarios de gas natural...
Meta Platforms (META.US) informó de sus resultados para el primer trimestre de 2024 ayer. A pesar de que fueron buenos, las acciones se han desplomado...
Avance intertrimestral del PIB de EE. UU. (1T): 1,6% frente al 2,5% previsto. y 3,4% anteriormente (deflactor del PIB desestacionalizado: 3,1% vs 1,7%...
Los tipos de interés japoneses probablemente se mantengan sin cambios Es casi 100% seguro que el BoJ no aumentará los tipos de interés...
Los futuros estadounidenses cotizan de manera mixta, con el US500 y el US100 mostrando números negativos, luego de la volatilidad provocada...
Mercados en Desafío: Caída en PIB de EE.UU. y Volatilidad en Asia; Expectativas Altas Ante Próximos Resultados de Gigantes Tecnológicos. Escucha...
La economía estadounidense no logra alcanzar las expectativas en el primer trimestre del año, según confirman los datos finales del...
Hoy a las 14:30 se publicarán los datos preliminares del PIB de EE. UU. para el primer trimestre de 2024. El consenso apunta a un crecimiento medio...
El Banco Central de la República de Turquía acaba de anunciar su última decisión de política monetaria. Se esperaba...
Los inversores conoceran informes de resultados del primer trimestre de 2024 de tres conocidas empresas tecnológicas estadounidenses después...
El DAX alemán pierde impulso alcista Numerosas publicaciones de resultados trimestrales de empresas. HelloFresh supera claramente las previsiones...
Los inversores se preparan para recibir otra tanda de datos importantes, esta vez la atención se centrará principalmente en los informes...
Los índices bursátiles de Asia y el Pacífico han tenido una sesión mixta. Los índices chinos son los que más...
IBM anunció sólidos resultados del primer trimestre de 2024, pero las acciones bajaron en las operaciones fuera de horario. Si bien la caída...
Meta informó resultados relativamente sólidos para el primer trimestre de 2024, superando las expectativas del mercado en términos...
Los índices de Wall Street cotizan de forma mixta hoy: el S&P 500 sube un 0,1%, el Nasdaq sube un 0,2%, el Dow Jones cae un 0,1% y el...
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas GBPCHF. HSBC recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
Hasbro (HAS.US), empresa estadounidense de juguetes y juegos, es una de las acciones de Wall Street con mejor rendimiento en la actualidad. Las acciones...
