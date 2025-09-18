¿El oro ya está realmente caro?
Los contrastes en el mercado del oro son actualmente más visibles que nunca. Recientemente se registraron máximos históricos de poco...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
HSBC emitió una recomendación para el par de divisas NZDUSD. HSBC recomienda tomar una posición corta en el par con los siguientes...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas AUDUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
La jornada de hoy ha comenzado con una continuación de la tendencia alcista observada en Wall Street, extendiéndose a los índices...
El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) publicó hoy un informe semanal sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. a las 3:30...
Tras el paso destructivo del huracán Otis, Acapulco ha reanudado su contribución a los indicadores nacionales de economía con la recolección...
El dólar australiano es la moneda con mejor desempeño en el mercado de divisas en general hoy en día gracias a una lectura de inflación...
Hoy reporta Meta, uno de los 7 magníficos, ¿Podrá sorprender con sus resultados y ayudar al NASDAQ a recuperar terreno perdido o veremos...
Los índices de Wall Street iniciaron la sesión con pocos cambios, a pesar del impulso en las acciones de Tesla. El S&P 500 abrió...
Meta Platforms (META.US) se ha convertido en una de las ganadoras de la tendencia de la inteligencia artificial, rebotando casi un 550% desde el mínimo...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
El par USD/CAD experimentó un aumento de volatilidad hoy a las 14:30 pm, tras la publicación de datos en Estados Unidos y Canadá....
Las acciones de Boeing (BA.US) han subido un 3,5% en Wall Street tras presentar unos resultados trimestrales mejores de lo esperado. La razón detrás...
Las acciones de Tesla han subido un 12% en premercado tras la presentación de los resultados del primer trimestre de 2024. Tesla (TSLA.US) publicó...
Las acciones de AT&T han subido un 3,5% en Bolsa tras reportar 30.000 millones de dólares en ingresos en sus resultados. Los beneficios de una...
Situación general del mercado: La sesión del miércoles en los mercados europeos comenzó con optimismo, pero gran parte de...
Los pedidos industriales del CBI del Reino Unido alcanzaron -23 frente al -16 esperado. y -18 anteriormente Al mismo tiempo, el optimismo empresarial...
El token del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, Binancecoin (BNB) , ha mostrado una resistencia increíble recientemente y le está...
La sesión del miércoles sobre los mercados de valores tiene un ánimo positivo. Después de las subidas de ayer de los índices...
