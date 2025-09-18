Resumen de la mañana (24.04.2024)
Después de las subidas de ayer de los índices de Wall Street, hoy la tendencia alcista se ha extendido a los índices asiáticos. La...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Tesla Reporta Resultados del Primer Trimestre: Ingresos por Debajo de las Expectativas Tesla Inc. (TSLA.US) ha anunciado sus resultados financieros...
Los sentimientos en la sesión europea de hoy fueron positivos. El DAX de Alemania subió más de un 1,5% y el CAC40 un 0,8%. Al FTSE...
La empresa biofarmacéutica estadounidense Biogen (BIIB.US) informará sus resultados mañana; antes de la apertura de Wall Street. El...
Según informes aún no confirmados de un conocido perfil de 'Phone Chip Expert' en la plataforma Weibo, Apple está desarrollando...
Aumento Significativo en las Acciones de Spotify Las acciones de Spotify subieron un 13% tras reportar ganancias en el primer trimestre, impulsadas...
El índice regional de la Fed de Richmond de EE. UU. quedó en -7 frente al -8 esperado. y -11 anteriormente Ventas de viviendas nuevas...
El reciente retroceso del S&P 500, que ha sido de alrededor del 6% desde sus máximos, se ha atribuido en gran medida a un ajuste en las expectativas...
Mercado del Cobre Producción y Perspectivas de Codelco La estatal chilena Codelco se prepara para mejorar su producción en 2024. Con...
El Nasdaq-100 (US100), así como otros índices de Wall Street, han estado pasando apuros últimamente. La situación geopolítica...
Los índices estadounidenses suben tras la apertura del mercado. El SP500 sube un 0,6% tras unos datos preliminares del PMI del S&P más...
La lectura del PMI compuesto del S&P de EE. UU. fue de 50,9 frente al 52 esperado.
Oro El oro cayó más de 100 dólares por onza desde el máximo de la semana pasada, probablemente debido a la calma de la...
Noticias Clave Los futuros estadounidenses muestran un alza, recuperando parte de las pérdidas de la semana pasada impulsados por el rebote en...
Índices bursátiles estadounidenses retoman las alzas dejando atrás el riesgo por una mayor escalada en los conflictos geopolíticos...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Las acciones de General Electric (GE.US) suben casi un 4,5% en el premercado tras la publicación de resultados mejores de lo esperado y de unas...
Los futuros sobre el trigo de Chicago suben un 10% desde mínimos anuales, y hoy suben por tercera sesión consecutiva. Los inversores descuentan...
Las cotizaciones de futuros de los índices de referencia chinos están hoy en una ola ascendente. La razón de esto, al menos en parte,...
