Gráfico del día: EUR/USD (28.07.2025)
Tras el anuncio de un acuerdo preliminar en materia comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, el tipo de cambio EUR/USD cayó y el...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
El tipo de cambio en Chile inició la jornada con una marcada apreciación del dólar, superando los 960 pesos, impulsado por una combinación...
El acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, forjado bajo presión del presidente Trump y la presidenta de la Comisión Europea,...
La sesión del lunes en los mercados europeos genera un sentimiento mixto entre los inversores, a pesar de la mejora en la percepción de Wall...
Las caídas del viernes en los precios del petróleo se compensan hoy tras la decisión de Saudi Aramco de subir los precios en el mercado...
El par EUR/USD cae un 0,5% tras el anuncio de un acuerdo comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea. El fin de la incertidumbre sobre los...
Comenzamos una nueva semana en los mercados financieros. El tema principal de la sesión de hoy es la conclusión de un acuerdo comercial preliminar...
El tema principal de la sesión de hoy es el acuerdo comercial preliminar entre EE. UU. y la Unión Europea sobre aranceles. Cabe destacar...
Los índices estadounidenses registraron modestas alzas al cierre de la semana, impulsados por el optimismo en torno a la posible formalización...
Aunque la semana pasada fue relativamente tranquila en cuanto a volatilidad, estuvo lejos de ser una “calma veraniega”. Lo que se avecina incluye...
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que mantuvo una conversación telefónica positiva con el...
Wall Street abrió la sesión del viernes con beneficios moderados, luego de que los índices S&P 500 y Nasdaq 100 marcaran nuevos...
Estados Unidos – Pedidos de bienes duraderos de junio: Pedidos de bienes duraderos: real −9,3 % mensual; previsión −10,4...
Los precios del oro registran su tercera sesión consecutiva de caídas, lo que podría representar la racha más prolongada de...
▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵 S&P 500 y Nasdaq alcanzaron nuevos máximos impulsados por sólidos resultados...
Las acciones europeas ceden terreno el viernes, mientras aumenta la cautela de los inversores de cara al último fin de semana antes de que concluyan...
El dólar abrió este jueves con una leve apreciación frente al peso chileno, avanzando un 0,17% hasta los 951 pesos por unidad, en...
