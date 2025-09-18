El níquel sube un 5% por la preocupación por la escasez de suministros
Los precios del níquel están registrando un fuerte repunte y los contratos de futuros ya se acercan a los 19,5000 dólares por tonelada....
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
La reducción a la mitad de Bitcoin se producirá en tan solo unas horas. Por un lado, para los inversores en el mercado de las criptomonedas,...
El índice US100 ha caído un 1,6% debido a un incremento en la aversión al riesgo, ocasionado por recientes conflictos geopolíticos....
El sentimiento del mercado vuelve a ser débil hoy, a pesar del fuerte repunte de los activos de riesgo y de los principales índices de referencia...
El último día de esta semana, los índices de Wall Street abren con caídas ligeras. En la primera parte del día, durante...
En febrero de 2024, las empresas comerciales al por mayor de México vieron un crecimiento mensual del 1.5% en ingresos reales y un aumento del 2%...
Repaso de lo más importante de la semana: datos macroeconómicos publicados, noticias relevantes, identificación de los movimientos...
American Express (AXP.US), empresa estadounidense de servicios financieros, informó hoy de sus resultados del primer trimestre de 2024, antes de...
Kashkari, comentarios de la Fed Kashkari de la Reserva Federal indicó que los recortes de tipos podrían no producirse hasta 2025 Cuando...
Las bolsas europeas borran las bajadas del inicio de la sesión La incertidumbre se ha intensificado debido a la respuesta militar de Israel...
Los precios del petróleo subieron más del 4% durante la noche, en respuesta a un ataque de represalia israelí contra Irán....
El cacao ha iniciado la sesión al alza y ahora cotiza más de un 5% más en el día. Los datos de molienda (producción)...
Los futuros apuntan a una apertura de sesión muy a la baja en el Viejo Continente y Wall Street. Israel toma represalias por el ataque con...
Ventas minoristas en el Reino Unido intermensual 0% real (previsión 0,3%, anterior 0,0%) Ventas minoristas básicas intermensual real...
La sesión de ayer en Wall Street se caracterizó por un sentimiento negativo a pesar de las subidas iniciales impulsadas por el mejor desempeño...
Netflix mantiene una buena racha y muestra sólidos resultados para el primer trimestre de 2024. La compañía logró superar tanto...
La sesión del jueves en los mercados financieros transcurrió con buen humor hasta el cierre de la sesión de contado en el Viejo...
Meta Platforms (META.US) sube más del 2% después del debut del nuevo modelo de lenguaje de chatbots de capacitación LLama3. Además,...
Los futuros del dólar estadounidense están subiendo más del 0,1% hoy, respaldados por los comentarios del miembro de la Reserva Federal...
