Bitcoin sube un 4% antes del cuarto halving 💥
Este sábado, probablemente alrededor de las 5 a.m. GMT, se llevará a cabo la cuarta reducción a la mitad de Bitcoin. Este es un evento...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
El mercado estadounidense lleva más de una semana con una tendencia bajista Los débiles datos de inflación han afectado negativamente...
EE. UU.: las ventas de viviendas usadas (marzo de 2024) ascendieron a 4,19 millones frente a los 4,20 millones esperados. 4,38 millones anteriormente (4,3%...
Los datos de la EIA sobre los inventarios de gas natural de EE.UU. llegaron a 50 bcf frente a los 51 bcf esperados. El Gas Natural reaccionó con...
El cacao se recupera hoy cerca de un 7% y se recupera totalmente de la corrección que se produjo a principios de esta semana. Además, el...
Bitcoin y Ethereum muestran pequeñas ganancias después de caídas recientes; hay pánico entre inversores a corto plazo a la...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Bitcoin sube un 0,50% hasta un nivel de 61.500 dólares. Hoy observamos que el precio se estabiliza alrededor del nivel de soporte por encima de...
La confianza en el índce alemán es débil en comparación con otros índices de la UE. Sartorius (SRT.DE)...
14:30 PM, Estados Unidos - Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de abril: reales 15,5; previsión 1,5; anterior...
Netflix (NFLX.US) cotiza un 25% al alza en lo que va del año, superando los beneficios obtenidos por índices de mercado más amplios...
Hoy conocimos datos sobre el procesamiento del cacao en Europa y Asia. Eran datos muy esperados que podrían mostrar una clara reducción de...
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM.US) publicó anoche unos sólidos resultados financieros para el primer trimestre de 2024, con...
La primera parte del día de hoy muestra un ligero repunte en los mercados. Durante la sesión en la región Asia-Pacífico, observamos...
Los índices de Asia y el Pacífico en su mayoría están experimentando una sesión alcista. Los índices chinos...
Los índices de Wall Street iniciaron la sesión de efectivo de hoy al alza, pero el sentimiento optimista no duró mucho. Las ganancias...
El petróleo está retrocediendo con fuerza hoy, y las caídas se intensificaron alrededor de las 4:00 p.m. después del informe...
En el mercado del café existe la creencia de que un real fuerte incita a mantener existencias en Brasil y venderlas más tarde o en el mercado...
Autodesk (ADSK.US) cotiza alrededor de un 5% menos en el día. La empresa dijo que no podrá presentar su informe anual dentro de los plazos...
