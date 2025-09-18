ÚLTIMA HORA: BITCOIN prueba un área de $60,000
Las criptomonedas están profundizando el retroceso actual hoy, y el movimiento a la baja se acelera por la tarde. No se publicaron noticias específicas...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Las acciones de Sage Therapeutics (SAGE.US) están cayendo hoy. La compañía es una de las acciones de Wall Street con peor desempeño...
United Airlines Group (UAL.US) es una de las acciones de Wall Street con mejor rendimiento en la actualidad. Las acciones de la compañía...
Contexto en el Mercado del Cobre En la contienda de acciones mineras de cobre, Teck Resources se destaca sobre Freeport-McMoRan gracias a su notable...
El Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo de EE. UU. hoy a las...
El cacao sube más del 5% y ya cotiza de nuevo por encima de los 10.000 dólares por tonelada. El aumento de precios se produce un día...
Los índices de Wall Street abren ligeramente al alza SP500 cotiza en el rango de 5.085-5.115 puntos Resultados de Travelers, Citizens...
Todos los inversionistas a la espera de los discursos de los gobernadores de la reserva federal de USA y también al libro beige el cual podrá...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
En febrero de 2024, el Índice de Actividad Económica IBC-Br de Brasil mostró un aumento del 0,40%, continuando un patrón de...
El mercado de valores alemán subió en la primera mitad de la sesión y la mayoría de las empresas europeas registran beneficios...
El mayor fabricante de semiconductores, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM.US), reportará sus resultados financieros mañana, probablemente...
Las acciones de U.S. Bancorp (USB.US) están cayendo casi un 5,2% antes de la apertura de Wall Street tras la publicación de los resultados...
La sesión de hoy está permitiendo una recuperación de las caídas de los dos últimos días. En concreto, están...
Los índices europeos suben ligeramente tras la apertura del mercado IPC final de Europa, reservas de petróleo y discursos...
El IPC del Reino Unido (de marzo) fue del 3,2% frente al 3,1% previsto y el 3,4% anterior. El IPC subyacente del Reino Unido (de marzo) fue del 4,2%...
Los índices de Asia y el Pacífico ceden terreno tras una sesión a la baja en Wall Street ayer. Los rendimientos de los bonos del...
Los índices de Wall Street tienen una sesión mixta, terminando el día en torno a los niveles de apertura. Después...
El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, asiste actualmente a la reunión inaugural de la iniciativa económica emblemática...
En los últimos minutos, estamos siendo testigos de una divergencia cada vez mayor entre el oro y el dólar. El metal está probando...
