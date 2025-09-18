Nasdaq 100 se mantiene sobre soporte clave 🔔
US100 (intervalo D1) Al inicio de la sesión, los contratos US100 del índice tecnológico Nasdaq 100 perdían casi un 0,80%....
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
USDCLP nuevamente cercano a los $990. ¿Comenzara un nuevo retroceso? El dólar mantiene una cotización estable a nivel internacional...
El segundo día de esta semana trae otra dosis de volatilidad a los mercados. Justo antes de la apertura de la sesión bursátil, los...
"Wall Street abre con ligeras alzas, mientras Europa y Asia cotizando con caídas. El oro nuevamente cuenta con factores alcista y queda nuevamente...
02:15 p.m. BST, Estados Unidos - Producción industrial de marzo: Producción industrial: 0,00% interanual real....
En el contexto económico actual, la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos enfrenta desafíos, debido a las persistentes...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Petróleo El petróleo viene bajando desde principios de esta semana ante la falta de una escalada importante de la situación...
Morgan Stanley (MS.US): Morgan Stanley ha presentado resultados y ha confirmado un aumento en los beneficios trimestrales, impulsado por un repunte...
14:30 p.m, Estados Unidos - Permisos de construcción para marzo: 1.458 millones reales; previsión de 1.514 millones;...
Los datos del IPC canadiense de marzo se publicaron hoy a la 14:30 pm. Se esperaba que el informe mostrara que la medida general se aceleraría ligeramente...
La sesión del martes en los parqués europeos trae consigo una continuación del impulso bajista. El Dax cede 6 décimas y se...
Hoy, dos importantes empresas estadounidenses asociadas con los seguros médicos (UnitedHealth y Johnson&Johnson) informaron de sus resultados...
- Alemania, índice ZEW de sentimiento económico de abril. Real: 42,9 Esperado: 36,0. Anterior: 31.7 - Situación actual de la encuesta...
El gigante multinacional del entretenimiento Live Nation (LYV.US) está bajando hoy en precomercialización más del 8% debido al riesgo...
Los conflictos en Oriente Medio y las caídas de Wall Street han desviado un poco la atención de los mercados del tema de los índices...
Los índices europeos abrirán a la baja Los mercados esperan los acontecimientos en Oriente Medio Datos del IPC canadiense y ZEW alemán...
Los datos del mercado laboral del Reino Unido correspondientes a febrero se publicaron hoy a las 8:00 am. Se esperaba que el informe mostrara un aumento...
Los índices de Wall Street cayeron ayer en medio de un aumento de las tensiones en Oriente Medio y los temores de una mayor escalada entre Israel...
Proyecciones en la Demanda y Producción de Cobre a Futuro Crecimiento en la Demanda de Cobre Según un estudio encargado por la Asociación...
