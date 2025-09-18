Resumen diario: La escalada en Oriente Medio presiona a las acciones e impulsa al oro
La reacción de los mercados a los ataques de represalia iraníes contra Israel durante el fin de semana ha sido bastante tranquila al principio,...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Encore Wire Corporation (WIRE.US), fabricante estadounidense de cobre y aluminio para necesidades de alambre, cotiza hoy un 11% más. La medida se...
Samsung Electronics Registró un impresionante aumento del 931% en su beneficio operativo durante el primer trimestre, impulsado por la recuperación...
Piedmont Lithium (PLL.US) es una de las acciones de Wall Street con mejor desempeño en la actualidad. Las acciones de la compañía...
El Índice de Fuerza Relativa identificó (RSI), de 14 periodos en gráfico semanal, del oro ha alcanzado su nivel más alto en...
Los mercados bursátiles han pasado por alto en gran medida la escalada del fin de semana en Oriente Medio, con los índices europeos cotizando...
Los índices de Wall Street inician la nueva semana al alza a pesar del aumento de las tensiones en Oriente Medio durante el fin de semana. Irán...
El aluminio y otros metales suben tras conocer que Estados Unidos y el Reino Unido anuncian nuevas sanciones a los metales rusos. Estados Unidos y el Reino...
Los resultados de Goldman Sachs en el 1T24 superaron significativamente las expectativas. Las sólidas EPS, junto con una sólida dinámica...
El informe de ventas minoristas de marzo en EE. UU. se publicó hoy a la 14:30 p. m. Se esperaba que el informe mostrara otro mes de fuerte crecimiento,...
El DAX sube a principios de semana Las tensiones entre Israel e Irán no causan pánico en los mercados Morgan Stanley mejora la...
El comienzo de una nueva temporada de resultados añade otra fuente potencial de volatilidad a los mercados. Si bien la escalada entre Israel e Irán...
Bitcoin experimentó una drástica caída del 10% durante el fin de semana, pero la mayor parte de ese movimiento ya se ha recuperado....
La nueva semana parece empezar con buen ánimo. Los mercados bursátiles están intentando recuperarse de las caídas de finales...
Los índices de Asia y el Pacífico registran en su mayoría subidas. El índice chino FTSE China A50 ha subido un 3,10% y el HSCEI...
Wall Street cae el último día de negociación de esta semana. S&P500 y Nasdaq100 reportan caidas de 1,70-2,00%, marcando...
En la segunda mitad del día, el oro invierte su tendencia alcista y actualmente está borrando todas las alzas de la sesión del viernes....
Goolsbee, de la Reserva Federal, expresó su preocupación por las diversas presiones inflacionarias que afectan la capacidad de la Reserva...
BlackRock reportó resultados del 1T24 superiores al consenso del mercado. La compañía registró un AUM (activos bajo gestión)...
Los índices abren a la baja el último día de la semana. El índice del dólar sube por otro día consecutivo. Los...
