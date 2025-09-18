¿Cómo afecta la escalada en Oriente Medio al petróleo?
Los mercados de materias primas, en particular los metales preciosos y el petróleo, están agitados esta semana por la inestable situación...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
El índice DAX comienza el día con subidas. Sin embargo, el precio en la segunda mitad del día continúa cayendo de forma similar...
Los principales bancos de Wall Street ofrecieron hoy a los operadores los primeros informes del primer trimestre. JPMorgan (JPM.US), Wells Fargo (WFC.US)...
La plata ha probado hoy la zona de los 29$ por onza, después de que el oro alcanzara nuevos máximos históricos por encima de los 2.400$....
Las acciones de Globe Life (GL.US), una compañía de seguros que cotiza en el S&P500, cayó más de un 54% en la jornada de...
Los futuros del trigo en la Bolsa de Chicago se mantienen cerca de 550 dólares por bushel, a pesar de la situación desfavorable para los...
Los futuros de oro aumentaron hasta el nivel de 2.400 dólares a pesar de la fortaleza del dólar estadounidense, pero después de alcanzar...
7:45 a.m. - Lecturas finales de inflación de Francia IAPC interanual: 2,4% frente al 2,4% previsto y 2,4% en la primera lectura (2,3% IPC...
Los futuros del DAX y el FTSE apuntan a una mayor apertura en Europa Los datos del Reino Unido son mejores que las previsiones, la inflación...
El IPC de marzo de Suecia fue del 4,1% frente al 4,4% previsto y el 4,5% anterior La lectura mensual también mostró una desaceleración...
Producción manufacturera del Reino Unido intermensual: 1,2% frente al 0,1% previsto. y 0% anteriormente Producción industrial intermensual:...
La sesión de ayer en Wall Street estuvo impulsada por las principales empresas tecnológicas, lo que contribuyó a una subida del 1,65%...
Los índices de Wall Street cotizaron al alza hoy, borrando parte de la liquidación posterior al IPC de ayer. El S&P 500 sube un...
CarMax (KMX.US) es una de las acciones de Wall Street con peor desempeño en la actualidad. El precio de las acciones del concesionario de automóviles...
IFR emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. IFR recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
El Eurodólar continúa el retroceso provocado por la lectura del IPC de EE.UU. para marzo, superior a la esperada, de ayer. El par ha bajado...
Rivian Automotive (RIVN.US), fabricante estadounidense de vehículos eléctricos, está sufriendo un golpe hoy. Las acciones están...
En el mercado de divisas, el yen japonés siempre intenta captar la atención de los inversores. El informe del IPC de EE.UU. de ayer indicó...
BMW ha superado a sus rivales en el primer trimestre de 2023, con un aumento del 41% en las ventas de vehículos eléctricos. Esta cifra contrasta...
