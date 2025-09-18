ÚLTIMA HORA: El Gas Natural cae tras el informe de la EIA
La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de gas...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
La Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de gas...
Disminución Mensual en la Actividad Industrial de EE.UU. durante Febrero de 2024 En febrero de 2024, la actividad industrial en Mexico evidenció...
Los índices de Wall Street abren ligeramente al alza EL Russell 2000 intenta volver a superar los 2.050 puntos Fastenal cae un 5% tras los...
El Banco Central Europeo (BCE) ha mantenido los tipos de interés de referencia en el nivel del 4.5%, como se anticipaba. El informe tras esta decisión...
La producción industrial, especialmente en las industrias con uso intensivo de energía, sigue siendo baja, pero se espera que se recupere...
John Williams, presidente de la sucursal de la Reserva Federal en Nueva York, comentó hoy sobre la economía y la política monetaria...
La temporada de resultados de Wall Street para el primer trimestre de 2024 comienza esta semana. Los primeros informes de las principales compañías...
El informe de inflación del PPI de EE. UU. de marzo se acaba de publicar. Se esperaba que el informe mostrara una aceleración de la inflación...
14:30 - USA - Informe de desempleo Solicitudes continuas de desempleo: 1.817.000 reales. Previsión de 1.800.000. Dato previo de 1.789.000 Solicitudes...
La decisión del BCE en esta reunión pasa por mantener los tipos de interes sin cambio. Se esperaba que no se rebajaran y así ha sido finalmente...
Situación general de mercado: El DAX cede casi un 0,6% y se acerca así al punto de soporte clave fijado por la media móvil de 200...
Ayer nos sorprendió la publicación de una inflación elevada en Estados Unidos, donde los altos precios del petróleo y un consumidor...
Los futuros apuntan a una apertura mixta para la sesión de hoy en Europa La decisión del BCE y el informe PPI de EE.UU. serán...
Las acciones asiáticas se vieron bajo presión hoy, ya que los datos del IPC de EE.UU. peores de lo esperado implican un inicio más...
Los índices de Wall Street cotizan a la baja hoy después de una caída provocada por los datos agresivos de inflación de...
La publicación de las actas de la Fed puede describirse como ligeramente agresiva. Si bien se señaló que los banqueros centrales consideran...
Las actas de la Fed de la reunión de marzo de 2024 se publicaron hoy a las 7:00 p.m. BST. A continuación se detallan los aspectos más...
Los precios del petróleo subieron tras los informes de Bloomberg sobre la posible escalada en Oriente Medio. Según informes de los medios,...
Uno de los acontecimientos macroeconómicos clave del día (la publicación del informe de inflación del IPC de EE. UU. correspondiente...
El dólar estadounidense es la moneda del G10 con mejor rendimiento en la actualidad. Si bien el USD ha estado cotizando de manera bastante mixta...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor