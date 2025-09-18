Resumen diario: las materias primas suben, Wall Street cae ligeramente antes de la lectura del IPC de mañana
El oro está alcanzando nuevos máximos históricos por encima de 2.350 dólares la onza, pero las alzas se vieron limitadas...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
El oro está alcanzando nuevos máximos históricos por encima de 2.350 dólares la onza, pero las alzas se vieron limitadas...
Las criptomonedas pierden hoy, con Bitcoin cayendo un 4,5% en medio de preocupaciones sobre la política de la Reserva Federal, donde podemos ver...
Los precios del cacao volvieron a superar los 10.000 dólares la tonelada, lo que provocó una enorme liquidación de posiciones cortas....
Este jueves a las 17:00 GMT los mercados conocerán el informe WASDE del USDA, con el penúltimo informe sobre la temporada 2023/2024. El informe...
El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda anunciará su próxima decisión de política monetaria durante la próxima sesión...
Wall Street abre ligeramente al alza. Microsoft revela una inversión de 2.900 millones de dólares en IA en Japón. Las acciones...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Índices bursátiles de Estados apuntan una jornada al alza, con la mirada de los inversores puesta en al dato de inflación de mañana....
Petróleo El crudo abrió con un diferencial de precios bajista tras el fin de semana debido a la desescalada de la situación...
Las acciones de las empresas armamentísticas europeas caen entre un 5 y un 10%, aunque no hay ninguna causa o información inmediata que pueda...
La empresa israelí de tecnología y equipos médicos InMode (INMD.US) pierde un 9 % previo a la apertura del mercado, después...
Los índices europeos cotizan a la baja El Dax regresa al canal bajista de corto plazo Retroceso de las acciones del sector de defensa Los...
Los precios del oro continúan su dinámica ascendente, impulsándose por encima del 1% en el día de hoy, buscando romper...
Hoy estamos excepcionalmente tranquilos en términos de publicaciones macroeconómicas. Los mercados tienen un momento para respirar antes...
Los índices de Asia y el Pacífico registrán una sesión al alza. Las mayores subidas se observan en el índice de...
Los índices estadounidenses terminan la primera sesión de la semana sin una dirección clara. El S&P500 sube un 0.05%, mientras...
Microchip Technology ha fortalecido su asociación con Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) al integrar un proceso de fabricación...
Los índices suben en la apertura de la sesión La debilidad del dólar respalda las cotizaciones bursátiles Los rendimientos...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
Bitcoin comienza la nueva semana con una fuerte subida, superando el nivel de 72.400 dólares. La popular criptomoneda entra en una fase clave justo...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor