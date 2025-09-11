Expectativa de recorte de tasas en Chile reconfigura el panorama cambiario
El dólar abrió este jueves con una leve apreciación frente al peso chileno, avanzando un 0,17% hasta los 951 pesos por unidad, en...
Micron sube hoy un 10%, alcanzando los 153 USD por acción después de que Citi elevara su precio objetivo a 175 USD (desde 150 USD). El ciclo alcista en el mercado de memorias se mantiene gracias a las altas barreras de entrada, la oferta limitada y una demanda mayor a la prevista —especialmente...
Hewlett Packard Enterprise (HPE), con sede en Houston, Texas, es uno de los principales actores en el mercado de soluciones tecnológicas para empresas. La compañía fue fundada en 2015 tras la escisión de la empresa original Hewlett-Packard, lo que le permitió concentrarse...
Petróleo La última reunión de la OPEP+, como se rumoreaba, dio lugar a una continuación de los aumentos de producción. En esta ocasión, la OPEP+ restaurará 1,65 millones de barriles diarios respecto a los recortes de 2020, provocados por la COVID-19....
Las acciones de Intel caen con fuerza tras la presentación de resultados trimestrales, principalmente debido al anuncio de despidos masivos...
La libra esterlina pierde impulso al cierre de la semana, presionada por la distensión entre Donald Trump y el presidente de la Reserva Federal,...
El par EUR/USD cae cerca de un 0,1 % tras la publicación de las nuevas previsiones de inflación del BCE. Según la encuesta actualizada,...
Alemania – Índice Ifo de clima empresarial (julio): Dato actual: 88,6 Previsión: 89,0 Anterior: 88,4 Tras...
Tras un jueves cargado de datos macroeconómicos, el calendario de este viernes se presenta relativamente tranquilo, especialmente después...
Reino Unido – Datos de ventas minoristas (junio): Ventas minoristas: Mensual: +0,9 % (previsión: +1,2 %; anterior: –2,8 %) Anual:...
Wall Street cerró ayer con resultados mixtos. El S&P 500 (+0,07 %) y el Nasdaq (+0,18 %) alcanzaron nuevos máximos históricos,...
El sentimiento en Wall Street se mantiene mixto, ya que los inversores reaccionan de forma dispar a los informes de beneficios. El S&P 500 y...
IBM (Estados Unidos) presentó sus resultados del segundo trimestre ayer tras el cierre del mercado. Aunque la mayoría de las cifras superaron...
Wall Street arranca la jornada sin rumbo claro, ya que los resultados empresariales tiran de los índices en direcciones opuestas. El S&P 500...
El peso mexicano opera con ligera depreciación intradía del 0.2% este miércoles, en un contexto donde los mercados digieren una combinación...
Un mercado en máximos, pero con señales de advertencia que la Fed no puede ignorar El mercado bursátil estadounidense atraviesa...
Cambio en el almacenamiento de gas natural según la EIA (en BCF): dato actual 23B (pronóstico: 27B, anterior: 46B) Fuente:...
Estados Unidos – Datos PMI de julio: PMI compuesto S&P Global: actual: 54,6; anterior: 52,9 PMI manufacturero S&P Global:...
Leve alza del dólar ante un escenario de cautela local y mayor apetito global por riesgo El dólar comenzó la jornada del miércoles...
