Los índices europeos cotiza al alza, Zalando sube un 5% gracias a la mejora de valoración por parte de Citi
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Los índices europeos cotizan al alza El índice alemán prueba el límite superior del canal bajista Zalando se recupera...
Brent y WTI iniciaron la nueva semana con una brecha de precios bajista, tras las noticias sobre una posible desescalada en Oriente Medio. Israel ha decidido...
Los futuros sobre índices europeos apuntan a una apertura más o menos plana de la sesión de hoy en el Viejo Continente. Esto se produce...
Los datos de producción industrial alemana de febrero se acaban de publicar. Se esperaba que el informe mostrara un pequeño aumento del 0,3%...
Los índices de Asia-Pacífico cotizaron mayoritariamente al alza hoy: el Nikkei subió un 0,7%, el S&P/ASX 200 añadió...
El informe de NFP muestra un aumento de empleo de 303,000, superando las expectativas de 200,000 y superando el nivel anterior de 275,000. El...
Gobernadora de la Reserva Federal, Michelle W. Bowman. En sus comentarios de hoy después del informe del mercado laboral, Bowman sugirió...
A pesar de una lectura sólida de los datos del mercado laboral de Estados Unidos, estamos viendo aumentos adicionales en los precios del oro, que...
Presidenta de la Reserva Federal de Dallas, Lorie K. Logan. Los comentarios de Logan fueron particularmente Hawkish. La banquera cree que es "definitivamente...
El último día de esta semana trae mucha información interesante. Los índices estadounidenses intentan recuperarse desde la...
14:30 - USA - Datos de empleo mes de marzo : Nóminas no agrícolas: 303.000 reales; pronóstico 212K; 270K anterior. Nóminas...
14:30 - Cambio en el empleo (Canadá): -2,2 mil frente a los 25 mil previstos frente a los 40,7 mil anteriores Salarios por hora: previsión...
La sesión de hoy en la Bolsa alemana la dictan los vendedores, mientras los inversores en Europa esperan la apertura de Wall Street. Los pedidos...
El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce...
Poco a poco los inversores están empezando a dudar de la posibilidad de un rápido recorte de tipos por parte de la Reserva Federal. Aunque...
Los futuros en Europa pierden terreno tras una sesión asiática más débil y la liquidación de ayer en EE.UU. Los...
Los pedidos industriales de Alemania están por debajo de las expectativas. Los pedidos industriales de Alemania para febrero alcanzaron un 0,2%...
Después de la liquidación de fin de sesión de ayer en Wall Street, los índices asiáticos cerraron sus operaciones bajo...
Los índices bursátiles estadounidenses están teniendo una sesión tranquila y la volatilidad es limitada. Los inversores...
El fabricante de ropa y calzado Lévi-Strauss (LEVI.US) está subiendo más del 15% hoy, ya que la compañía presentó...
