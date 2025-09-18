¿Google adquirirá HubSpot valorado en 34 mil millones de dólares? 📌
Según se informa, Alphabet, la empresa matriz de Google, está considerando una oferta para adquirir HubSpot, una empresa de software de marketing...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
El tema de Medio Oriente está siendo seguido de cerca por los mercados financieros globales, pero los contratos de petróleo crudo Brent (OIL)...
Bitcoin Cash ha subido un 9,70% hasta los 636 dólares tras su reducción a la mitad que se produjo hoy. Este proyecto, que es una bifurcación...
El gigante alemán de entrega de alimentos Delivery Hero (DHER.DE) se recupera hoy hasta un 15% en bolsa después de que el fondo activista...
Cambio de gas natural de la EIA : BCF real -37 mil millones (pronóstico -42 mil millones, anterior -36 mil millones) La Administración...
El sentimiento del mercado hoy es definitivamente mejor que en días anteriores. Las primeras sesiones de negociación del nuevo mes y trimestre...
Se fortalece el tipo de cambio en Chile gracias al Fortalecimiento del Cobre y debilitaciones del dólar El precio del cobre alcanzó su...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Solicitudes de desempleo en EE.UU.: 221.000 frente a 214.000 que se esperaban y 210.000 de dato previo. El dólar estadounidense se debilitó...
Las actas del Banco Central Europeo publicadas hoy no incluyeron sorpresas. El documento mostró que los miembros del BCE confían cada vez...
El Banco Central Europeo publicó las actas de su última reunión de política monetaria (7 de marzo de 2024) a las 13:30. Si...
Tesla (TSLA.US) recibió un batacazo a principios de esta semana después de la publicación de los datos del primer trimestre de 2024...
Esta mañana se publicaron los índices PMI de servicios de los países europeos correspondientes a marzo. Si bien los datos del PMI...
Los índices europeos apuntan a una apertura plana Actas del BCE y datos de la balanza comercial de EE. UU. y Canadá PMI de servicios...
A pesar de una apertura a la baja de la sesión de contado, los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer al alza. El S&P...
Los índices de Wall Street iniciaron la jornada de hoy a la baja pero lograron recuperarse durante la sesión. El S&P 500 cotiza...
Ulta Beauty (ULTA.US) es una de las empresas de Wall Street con peor desempeño en la actualidad, con una caída de alrededor del 13% al momento...
El presidente de la Reserva Federal, Powell, pronunció hoy un discurso sobre las perspectivas económicas en el Foro de Empresas, Gobierno...
El Departamento de Energía de EE.UU. publicó un informe semanal sobre los inventarios de petróleo de EE.UU. a las 16:30 pm. Se esperaba...
Los datos del ISM de servicios de EE. UU. correspondientes a marzo se publicaron hoy a las 16:00 p.m. Se esperaba que el informe mostrara que el índice...
