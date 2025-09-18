Apertura americana: Wall Street abre ligeramente a la baja
Los índices de Wall Street abren a la baja Russell 2000 prueba el límite inferior del canal ascendente Intel cae tras reportar grandes...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
El día de hoy todos los inversionistas a la espera del dato de ADP y Comparecencia de Jerome Powell ¿El mercado recuperara las caídas...
Informe ADP de EE. UU.: 184.000 frente a 150.000 que se esperaban y 140.000 de dato previo. El informe de empleo del sector privado de EE. UU. fue el...
Aunque los datos europeos de hoy sugieren una desaceleración en el continente, la mayoría de las empresas alemanas suben en bolsa. Esto es...
La producción industrial de Brasil cayó un 0,3% mes a mes en febrero de 2024, tras una caída revisada del 1,5% en el mes anterior...
El IPC adelantado de la eurozona de marzo fue del 2,4% interanual frente al 2,5% previsto y el 2,6% de dato previo.
La tasa de desempleo en Italia en el mes de marzo fue del 7,5% frente al 7,2% que se esperaba y el 7,2% que teníamos de dato previo.
La lectura del IPC turco de marzo fue del 68,5% frente al 69,1% esperado y el 67,07% que teníamos de dato previo. El IPC intermensual fue...
Hoy conoceremos la lectura preliminar del IPC de marzo en Europa, donde el mercado espera una corrección a la baja. Los comentarios de Holzmann...
Después de la débil sesión de ayer en Wall Street, durante la cual el Dow Jones cayó un 1% y las acciones de Tesla se...
Los índices de Wall Street cotizaron a la baja hoy, con el S&P 500 cayendo un 0,9%, el Dow Jones cotizando un 1,2% menos, el Nasdaq cayendo...
¿Se prepara el mercado para menos recortes de tasas? El panorama financiero reciente refleja un entorno desafiante para la política...
Tesla (TSLA.US) está recibiendo un golpe hoy. Las acciones de la compañía caen más del 7% después de que el fabricante...
Los Indicadores de Confianza Empresarial (ICE) en México presentaron un panorama variado entre los diferentes sectores de la economía, reflejando...
El repunte del mercado del oro no ve signos de ceder. El metal precioso ha subido más del 1% hoy y supera los 2.270 dólares la onza por primera...
Hoy a las 16:00 pm se publicaron dos informes macroeconómicos de la economía estadounidense: informe JOTLS (mide el mercado laboral estadounidense)...
Los índices de Wall Street abren a la baja El nasdaq prueba el límite inferior del canal bajista PVH Corp se desploma más del...
Petróleo. ¿Se avecinan subidas de precios? La OPEP+ amplía los recortes voluntarios de producción de petróleo,...
En febrero de 2024, el sector financiero de Brasil mostró signos de recuperación, con un incremento del 0.2% en el valor de los préstamos,...
