ÚLTIMA HORA: El índice de sentimiento de la Universidad de Michigan supera las previsiones
02:00 PM GMT, Estados Unidos - Informe de inflación de la Universidad de Michigan de marzo: Sentimiento del consumidor de Michigan: real 79,4;...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Jungheinrich publica sus resultados anuales Deutsche Bank rebaja la calificación de las acciones de DHL Situación general del mercado La...
El informe final del PIB de EE. UU. para el cuarto trimestre de 2023 se publicó hoy a las 12:30 p.m. GMT. Esta fue la tercera publicación...
12:30 p.m. GMT, Canadá - Datos del PIB de enero: PIB: 0,6% intermensual real; previsión de 0,4% intermensual; anterior...
El índice IBEX 35 es el que más ganó entre los principales índices bursátiles de Europa occidental en marzo, superando...
Continúa la liquidación del Eurodólar. El principal par de divisas no logró superar la zona de resistencia situada por debajo...
El USDCAD es uno de los pares de divisas que puede experimentar cierta volatilidad elevada esta tarde. Esto se debe a que se publicarán datos de...
Los índices europeos abren con pocos cambios Datos del PIB de EE. UU. y Canadá Discursos del Panetta del BCE y Villeroy...
Los datos de ventas minoristas alemanas de febrero se publicaron esta mañana a las 7:00 am GMT. Se esperaba que el informe mostrara un aumento en...
Los índices de Wall Street cotizaron al alza ayer. El S&P 500 subio un 0,86%, el Dow Jones subió un 1,22%, el Nasdaq añadió...
Los índices de Wall Street experimentaron hoy ganancias modestas, tras una serie de ligeras caídas. El S&P 500 está cerca del...
Los precios del gas natural estadounidense caen hoy alrededor de un 4% y prueban los 1,70 dólares por área de MMBTu, lo que supone un retroceso...
El SP500 sube un 0,10% hasta los 5.280 puntos, mientras que el Nasdaq registra una ligera caída del 0,25% hasta los 18.400 puntos. La menor volatilidad...
FedEx presentó resultados el jueves pasado Las ventas no cumplieron con las expectativas pero los beneficios sorprendieron al alza Gran...
15:30 PM, Estados Unidos - Datos de la EIA: Inventarios de petróleo crudo: 3,165 millones reales; previsión -0,700M; anterior -1.952M; Existencias...
Los futuros sobre índices chinos no reaccionaron con optimismo a la reunión del presidente chino Xi con representantes de empresas estadounidenses...
El Dax alcanza nuevos máximos históricos Deutsche Bank y Zalando encabezan el índice DAX Barclays optimista sobre las...
Suecia - Decisión sobre los tipos de interés del Riksbank : Real: 4%. Previsión: 4%. Antes: 4%. El Riksbank comunicó que...
Los futuros europeos apuntan a una apertura alcista de la sesión bursátil en el Viejo Continente. El sentimiento en los mercados de Asia-Pacífico...
El sentimiento en los mercados de Asia y el Pacífico ha sido mixto hoy. Japón y la India se comportaron especialmente bien, cuyos índices...
