Resumen diario: Fuerte sesión en los mercados de Bitcoin, oro y cacao
El cacao alcanzó hoy los 10.000 dólares por tonelada, otro récord para este producto agrícola. Después de superar...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
BNP PARIBAS RESEARCH emitió una recomendación para el par de divisas GBPUSD. BNP recomienda tomar una posición larga en el par...
El oro está probando el nivel de 2200 dólares por onza por tercera vez en los últimos días, pero es poco probable que cierre...
Según informes oficiales, los envíos de iPhones de Apple en China cayeron aproximadamente un 33% en febrero en comparación con el...
Cacao El cacao alcanza los 10.000 dólares la tonelada, tras empezar a cotizar a 4.200 dólares a principios de este año Sin...
Tesla (TSLA.US) ofrecerá a los clientes estadounidenses una prueba gratuita de un mes de su tecnología de asistencia al conductor llamada...
El índice manufacturero de la Reserva Federal de Richmond correspondiente a marzo se publicó hoy a las 15:00 pm. Se esperaba que el informe...
La inflación a mitad de mes en Brasil se redujo al 0,36% en marzo de 2024, por debajo del 0,78% registrado en febrero, pero por encima de la previsión...
Las acciones de Stoke Therapeutics suben un 78% tras los resultados de las pruebas Morgan Stanley aumenta el sentimiento en torno a las acciones...
La semana pasada estuvo marcada por el fortalecimiento del USD, pero esta tendencia se está poniendo a prueba esta semana. Si observamos el gráfico...
¿Divergencia en los bancos centrales? La reciente actividad de los bancos centrales ha generado un panorama mixto en cuanto a la dirección...
Aehr Test Systems (AEHR.US), que fabrica y prueba semiconductores utilizados en el mercado de los coches eléctricos, ha revisado a la baja sus previsiones...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
- Pedidos de bienes duraderos de EE.UU (febrero) General : Actual: +1,4% intermensual. Esperado: +1,2%. Dato previo de -6,2%. Excluyendo...
El DAX ataca zona de nuevos máximos Rheinmetall sube un 2% Norma Group publica pronósticos para el 2024 Fotografía del...
El repunte de los precios del cacao no muestra signos de debilidad. Los futuros del cacao subieron hoy por encima de los 10.000 dólares por tonelada...
La libra esterlina bajó después de que Catherine Mann, miembro del Banco de Inglaterra, insinuara en un discurso que los mercados podrían...
Los futuros sobre índices europeos apuntan a una apertura plana o alcista para los principales índices del Viejo Continente. Esto se produce...
Los índices de Wall Street cotizaron en su mayoría a la baja ayer: el S&P 500 cayó un 0,31%, el Dow Jones bajó un 0,41%...
La primera sesión de negociación de una nueva semana transcurrió bastante tranquila. Sin embargo, vimos grandes movimientos en...
