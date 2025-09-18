Las acciones de MicroStrategy superan el nuevo ATH y suben un 23%
En la ola de enormes alzas observadas en las criptomonedas durante la sesión de hoy, se observa un aumento de casi el 23% en las acciones de MicroStrategy...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Leer más
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Leer más
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
Leer más
En la ola de enormes alzas observadas en las criptomonedas durante la sesión de hoy, se observa un aumento de casi el 23% en las acciones de MicroStrategy...
ANZ emitió una recomendación para el par de divisas EURCHF. ANZ recomienda tomar una posición larga en el par con los siguientes...
Bitcoin experimentó otra ola de compras por la tarde durante la sesión de negociación en efectivo de Wall Street. La criptomoneda...
A lo largo de la semana pasada, hemos observado momentos de alta volatilidad en los mercados. En el mercado de divisas, las decisiones tomadas por los...
Fisker (FSR.US) - El fabricante estadounidense de vehículos eléctricos está cayendo hoy más del 20%. La compañía...
El comienzo de la nueva semana comercial coincide con un aumento significativo en el mercado de Bitcoin. La criptomoneda más popular cotiza casi...
Los datos de ventas de viviendas nuevas en Estados Unidos correspondientes a febrero se publicaron hoy a las 14:30 horas. Se esperaba que el informe mostrara...
Wall Street abre ligeramente a la baja SP500 continúa retrocediendo desde máximos históricos AMD, Intel y Microsoft caen ante...
Prepara tu semana de trading junto a nuestro equipo de analistas y conoce las perspectivas del mercado. En este seminario, analizamos la situación...
El presidente y director ejecutivo de Boeing (BA.US), Dave Calhoun, planea dejar el cargo de director ejecutivo a finales de 2024, tal y como ha anunciado...
La mayoría de los índices europeos abren a la baja El DAX cotiza un 0,20% menos hasta el nivel de 18470 puntos El euro no registra...
La semana pasada, que estuvo excepcionalmente ocupada, conocimos varias publicaciones macroeconómicas importantes y decisiones de los bancos centrales....
Los índices de Wall Street cerraron el viernes con cambios mínimos. El SP500 cayó sólo un 0,14% hasta los 5.230...
A pesar de una apertura a la baja en la sesión de hoy, los índices estadounidenses están recuperando las pérdidas a lo...
Hoy, Nvidia (NVDA.US) experimenta un aumento del 3.30% a $945 por acción, acercándose a la barrera de $1000 por acción. El optimismo...
Las acciones de empresas relacionadas con el mercado de la marihuana medicinal están experimentando ganancias eufóricas hoy. Las acciones...
Hoy, el cacao aumenta un 5.40%, alcanzando nuevos niveles récord. Al momento de la publicación, el precio de una tonelada de cacao es casi...
El viernes en Wall Street comienza en números rojos. Los índices ceden ligeramente al inicio de la sesión de hoy, pero cabe señalar...
Bitcoin, la criptomoneda más grande, continúa su declive, después de que los ETF registraran una salida neta de casi 2 mil millones...
Tesla (TSLA.US) cede más del 3% antes de la apertura del mercado estadounidense, después de que el fabricante de vehículos eléctricos...
La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited.
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.
El país de residencia especificado no está disponible. Seleccione otro país
Cambiar el idioma afecta el cambio de jurisdicción y supervisor