ÚLTIMA HORA: El CAD sube tras superar los datos de ventas minoristas
El informe de ventas minoristas canadienses de enero se publicó hoy a las 13:30 pm. Se esperaba que el informe mostrara una disminución en...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
DE40 en la zona de máximos locales Adidas dejará de ser el patrocinador principal de la selección alemana después de 77...
Los principales bancos centrales abrieron la puerta a recortes de tipos esta semana, lo que desencadenó un “repunte general” y las acciones...
El Instituto Alemán Ifo publicó hoy a las 10:00 am un nuevo conjunto de índices de sentimiento para marzo. Se esperaba que el informe...
Los índices europeos abren a la baja Discursos de los miembros del BCE y la Fed Datos IFO alemanes de marzo, ventas minoristas canadienses...
El informe de ventas minoristas del Reino Unido correspondiente a febrero se publicó esta mañana a las 8:00 am. Se esperaba que los datos...
Los índices de Wall Street terminaron la jornada de ayer en máximos históricos, pero lejos de los máximos diarios. El S&P...
La Plata se recuperó el miércoles por la noche tras la decisión del FOMC. La reacción moderada de los mercados fue algo desconcertante...
Paramount Global (PARA.US) está cayendo un 5% hoy y es una de las acciones con peor desempeño en Russell 1000, el índice de las 1000...
Intel recibirá casi 20 mil millones de dólares en subvenciones y préstamos para ampliar la capacidad de fabricación de semiconductores...
La noticia de una investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) dirigida a Apple (AAPL.US) provocó que las acciones...
La Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) publicó hoy a las 3:30 pm GMT un informe semanal oficial...
Los índices PMI preliminares de marzo de Estados Unidos se publicaron hoy a las 14:45h. Se esperaba que el informe mostrara un pequeño deterioro...
Wall Street alcanza nuevos máximos históricos tras la decisión de la Fed El Nasdaq supera el límite superior del patrón...
Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales...
Al comienzo de la sesión bursátil de hoy en Europa, los índices cotizan al alza, impulsados por la mejora del sentimiento tras la...
13:30 - USA - Índice manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia de marzo: Dato real de 3,2; Pronóstico de -2,6;...
El Banco de Inglaterra anunció su última decisión de política monetaria hoy a las 13:00 pm. Se esperaba que el banco mantuviera...
El Banco Central de la República de Turquía (CBRT) anunció su última decisión de política monetaria hoy a las...
09:15 AM, Francia - Datos PMI de marzo: PMI de servicios de HCOB Francia: real 47,8; previsión 48,8; anterior 48,4; PMI...
