ÚLTIMA HORA: El Banco Nacional Suizo recorta inesperadamente las tasas de interés; CHF bajo presión 📉
El Banco Nacional Suizo decidió inesperadamente recortar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 1,50%, sorprendiendo...
Micron Technologies es uno de los principales fabricantes mundiales de memorias de semiconductores y soluciones tecnológicas para una amplia gama de aplicaciones, desde ordenadores personales y centros de datos hasta dispositivos móviles y el sector de la automoción. La empresa se...
Tras la decisión, se observó un claro debilitamiento del dólar en respuesta a la medida de la Reserva Federal, lo cual estaba en línea con las expectativas, aunque persistía la incertidumbre sobre qué proyecciones presentaría el banco central. Cabe destacar...
Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 1er año (3T): Actual: 3,4%; Previo: 3,6%. Estados Unidos – Proyección de tasas de interés – 2º año (3T): Actual: 3,1%; Previo: 3,4%. Estados Unidos...
El Banco de Inglaterra tomará una decisión sobre los tipos de interés El Banco Central de Turquía también publicará...
Los índices de Wall Street cerraron en niveles récord tras la decisión de la Reserva Federal y la conferencia del presidente Jerome...
Los índices de Wall Street subieron a nuevos máximos históricos tras la decisión de la FED y la rueda de prensa de Powell....
La Reserva Federal dejó los tipos de interés sin cambios en el rango del 5,25-5,50%, en línea con las expectativas del mercado. La...
La FED dejó los tipos de interés sin cambios en la reunión de hoy, en línea con las expectativas del mercado. Además,...
Los tipos se mantuvieron sin cambios en el rango de 5,25-5,50%, en línea con las expectativas del mercado. El nuevo conjunto de proyecciones económicas...
Jerome Powell confirma que mantiene la principal referencia de los tipos de interés en el 5,5%. ¿Cuándo llegará el...
Sigue la reunión de la FED en la que se decidirán los tipos de interés en Estados Unidos y conoce junto a nuestro equipo de especialistas,...
Está previsto que el Banco de Inglaterra anuncie su próxima decisión de política monetaria mañana a las 13:00. El mercado...
El ORO, al igual que otros metales preciosos, ha estado operando al alza en la mañana de hoy, a pesar del fortalecimiento del dólar estadounidense....
El Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) emitió un informe semanal oficial sobre los inventarios de petróleo de Estados...
Los índices de Wall Street abren con pocos cambios antes de la decisión de la Fed El Nasdaq cotiza cerca de la zona de resistencia de...
Los inversores están esperando el anuncio de la decisión política de la Reserva Federal, programado para las 19:00 pm . Los mercados...
Equinix (EQIX.US) cae un 7% después de un informe del fondo Hindenburg Research, que informó a los mercados sobre su posición...
El calendario macroeconómico de hoy es bastante ligero, aunque se espera una volatilidad significativaa las 19:00 por la reunión de la FED....
Ayer, tras el cierre de la sesión europea, Kering (KER.FR), uno de los mayores representantes del mercado europeo de la moda, proporcionó...
IPC del Reino Unido interanual: 3,4% frente al 3,5% previsto y el 4% anterior. IPC subyacente interanual: 4,5% frente al 4,6% previsto y el 5,1%...
Los índices de Wall Street cerraron la sesión de ayer de buen humor, con Nvidia logrando resistir la recogida de beneficios y consiguiendo...
El S&P500 está luchando hoy por alcanzar el cierre más alto de su historia. El 14 de marzo, el contrato abrió por encima del precio...
